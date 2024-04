Negozi fisici: la rivoluzione di Inprimepay, tra pagamenti a rate, strumenti di marketing e digitalizzazione

17 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 17 aprile 2024 – Trasformare l’esperienza di vendita dei piccoli esercenti attraverso le più recenti evoluzioni dei pagamenti, per traghettare verso il futuro delle transazioni finanziarie anche i negozi fisici.

È questa l’idea rivoluzionaria introdotta da Inprimepay, l’innovativa piattaforma di pagamenti all in one, che ha messo a disposizione dei punti vendita offline modalità di incasso prima inaccessibili.

Come evidenziato da Scotto di Carlo, CEO di Falatech, società proprietaria di Inprimepay Italia, l’obiettivo è quello di proiettare i negozi sul territorio in quell’ecosistema fino a qualche tempo fa riservato solo alle grandi realtà di e-commerce.

Il tutto offrendo un servizio che, oltre ai classici pagamenti immediati con carta, dà per la prima volta accesso ai pagamenti a rate e a 30 giorni senza interessi e ai pagamenti ricorrenti automatizzati con carta o addebito SEPA.

A fare il resto, un servizio immediato sia dal lato seller sia dal lato consumer: al cliente in negozio basta semplicemente cliccare su un link o inquadrare un QR Code per accedere all’area pagamenti direttamente dal proprio smartphone.

Gli e-commerce che hanno messo a disposizione dei loro clienti modalità di pagamenti rateali hanno registrato un aumento del carrello medio del 68%. Inprimepay, introducendo per prima, nel 2022, l’innovativo modello del Buy Now, Pay Later nel tessuto dei negozi fisici, ha offerto le medesime opportunità ai tanti piccoli commercianti precedentemente esclusi da questa tipologia di transazione.

Tale visione pionieristica, implementando il pagamento rateale in negozio tramite un innovativo POS virtuale pay by link, ha permesso a queste realtà di soddisfare le necessità della clientela e di emergere su un terreno fortemente competitivo. Un successo oggi confermato dai più di 3 mila esercenti fisici che hanno ampliato il loro bacino di utenti, registrando un significativo incremento di fatturato.

Naturalmente, la diffusione del pagamento rateale nei negozi offline ha contribuito anche a rendere l’acquisto molto più accessibile, massimizzando le opportunità di vendita. In questo modo è stata favorita una cultura del consumo capace di attrarre anche quella fetta di clienti che, penalizzata dalle difficoltà economiche di un periodo storico sfavorevole, avrebbe faticato ad accedere alle classiche condizioni di pagamento.

Inprimepay è stata la prima realtà ad affiancare alle opportunità offerte dai pagamenti Buy Now, Pay Later un ricco ventaglio di strumenti di marketing fino a qualche tempo fa ad appannaggio esclusivo delle grandi aziende. La piattaforma dà infatti accesso a una serie di tool digitali, in genere riservati ai grandi marketplace, che permettono di proiettare le piccole realtà commerciali in quel processo di digitalizzazione da cui possono scaturire numerose opportunità.

Una proposta di valore che ha introdotto professionisti e piccoli negozi nell’era del commercio digitale, portando queste realtà verso una nuova dimensione più dinamica, capace di generare ricchezza locale e nuove e interessanti opportunità di sviluppo.

I piccoli negozi aderenti a Inprimepay hanno infatti accesso a una pagina e-commerce dedicata, integrata con lo shop sui social, ricca di strumenti ad alta conversione e dotata di un panello da cui gestire ogni genere di attività.

Il servizio permette di caricare schede prodotto, coordinare ordini e spedizioni ed emettere codici promozionali e gift card, tenendo sempre traccia di tutte le transazioni con un processo intuitivo e a portata di click.

Forte di un servizio all’avanguardia, capace di offrire solide opportunità finanziarie a una vasto gruppo di realtà altrimenti operanti prevaletemene offline, Inprimepay continua a registrare una forte domanda di adesione, con centinaia di nuovi lead ogni giorno e una mappa di esercenti in continuo aggiornamento.

Un successo testimoniato dai numerosi feedback verificati rilasciati su Trustpilot dai commercianti affiliati, molti dei quali, proprio grazie all’innovativo ecosistema di pagamenti evoluti offerti da Inprimepay, hanno superato brillantemente momenti di stallo o di estrema difficoltà.

Elementi distintivi del servizio, la scelta di fare a meno di ticket o chatbox – in favore di un’assistenza telefonica dedicata – e l’introduzione della figura del consulente “amico”, che affianca l’esercente nello sviluppare un percorso di vendita mirato, per massimizzare tutte le potenzialità intrinseche in ogni singola attività commerciale.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://inprimepay.com/

Email: info@inplatforms.co.uk