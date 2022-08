Negri Arredamento: «Pavimenti e rivestimenti: il grès porcellanato è il grande protagonista»

Agosto 4, 2022

(Piacenza, 4/8/22) – Bello e funzionale, questo materiale si presta a infinite personalizzazioni pur mantenendo un’anima eclettica e glamour ideale per pavimenti e rivestimenti di pregio.

Piacenza, 4 agosto 2022. Il pavimento è diventato il punto focale delle nostre case: eppure quando si costruisce o si ristruttura un’abitazione la scelta di questo elemento, parte integrante dell’arredamento, viene spesso trascurata o non compiuta con le necessarie conoscenze.

«Una scelta, questa, che deve rispondere a un’esigenza di tipo estetico, ma soprattutto alla necessità di coordinare spazi diversi, in quanto il pavimento deve “dialogare” con gli altri componenti d’arredo della casa fondendosi con loro», spiega Davide Negri, AD di Negri Arredamento a Roveleto di Cadeo, nel piacentino, che nel vasto showroom ha riservato un settore specifico per i rivestimenti e i pavimenti. La tendenza odierna è scegliere un’unica tipologia di pavimento per tutta la casa: tuttavia coniugare estetica e funzionalità non è sempre facile se gli ambienti hanno caratteristiche diverse, come nel caso del bagno o della cucina che necessitano di pavimento e rivestimenti resistenti e comodi da pulire.

«Un materiale che risponde a queste esigenze è il grès porcellanato – spiega Negri -. Oggi, grazie alla tecnologia, disponiamo di pavimenti e rivestimenti che riproducono fedelmente i raffinati marmi, le essenziali pietre naturali o i più tradizionali legni. Il grès unisce il fascino dei materiali di pregio con caratteristiche di resistenza, inalterabilità nel tempo e facile manutenzione: essendo un materiale antimacchia e antimuffa può essere posato anche in ambienti umidi come il bagno o la cucina. A livello estetico, poi, grazie a un’ampia varietà cromatica, le imitazioni delle pietre naturali o del marmo, ad esempio, sono addirittura più belle degli originali, senza averne i difetti o le problematiche, tanto che spesso è difficile riconoscere gli uni dalle altre».

L’altra tendenza nel mondo della ceramica è l’utilizzo delle grandi lastre soprattutto negli effetti marmo e pietra: con la loro linea pulita le fughe sono minimizzate e restituiscono un effetto visivo di continuità rendendo più ampi gli ambienti. Ma non solo, il grès è anche il materiale ideale per i rivestimenti di cucina e bagno: «In questi anni le grandi aziende hanno lavorato molto sulla sua versatilità producendo anche rivestimenti per la cucina e per il bagno: oggi, grazie alla possibilità di disporre di lastre molto sottili, possiamo comporre top e ante per i mobili da coordinare a un pavimento o ad altri elementi d’arredo. I rivestimenti, infine, ci danno l’opportunità di spaziare tra forme e colori: abbiamo abbandonato quasi del tutto le classiche piastrelle quadrate per dare spazio a decori particolari, come mosaici o elementi esagonali, che diventano piccole chicche all’interno di ogni stanza».

Rivolgersi a una struttura dove è possibile valutare le tante varietà di grès è il consiglio che si sente di dare Davide Negri. «Nel nostro caso – conclude – disporre di un’ampia area per l’arredamento e uno spazio per pavimenti e rivestimenti ci consente di progettare ambienti in cui i materiali e i colori dialogano tra loro. Il servizio che noi offriamo è vantaggioso sia per il privato che cerca la consulenza di un nostro arredatore sia per l’interior designer che vuole avere una visione dell’effetto finale del progetto, confrontando e abbinando materiali e colori direttamente e comodamente nella nostra sede».

