Neiman Marcus premia gli artisti che rivoluzionano le esperienze di lusso

Marzo 6, 2023

L’evento di rilievo riunisce i leader globali e le personalità creative della moda di lusso per omaggiare Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson e Amina Muaddi

PARIGI, 6 marzo 2023 /PRNewswire/ – IlNeiman Marcus Group (NMG) ha organizzato un evento a Parigi ieri sera per celebrare i Neiman Marcus Awards e rendere omaggio ai vincitori del 2023. L’evento ha segnato anche l’inizio della programmazione annuale dei clienti che sfrutterà tutta la forza della magia del merchandising e del marketing di Neiman Marcus e le sue profonde relazioni nella comunità della moda.

“Riunire il cuore pulsante dell’industria del lusso è stata una componente incredibilmente importante del nostro modo di ripensare il programma di premiazione”, ha dichiarato Geoffroy van Raemdonck, amministratore delegato di NMG. “Questa sera ci siamo riuniti, accomunati dalla passione per i nostri clienti, per celebrare i visionari nel campo della moda che rivoluzionano le Luxury Experiences”.

Il distributore ha riunito i leader del settore e le forze creative, insieme ai brand partner globali, ai precedenti vincitori del premio e ai clienti più importanti. In sala erano presenti più di 50 nomi della moda, che collettivamente rappresentano quasi 200 miliardi di dollari di fatturato totale e danno lavoro a quasi mezzo milione di persone in tutto il mondo.

Brunello Cucinelli ha ricevuto il prestigioso Neiman Marcus Award per il miglior contributo al settore della moda, un premio che da 85 anni premia più di 150 luminari della moda. I premi inaugurali sono stati assegnati a Jonathan Anderson, direttore creativo di LOEWE, che ha ricevuto il nuovo Neiman Marcus Award per l’impatto creativo nel campo della moda, e alla designer di accessori Amina Muaddi, che ha ricevuto il nuovo Neiman Marcus Award per l’innovazione nel campo della moda. La statuetta del Neiman Marcus Award è stata disegnata da William King nel 1961, a simboleggiare lo spirito di libertà così essenziale per il creatore di moda.

” Considero molto importante la collaborazione ventennale con Neiman Marcus, una delle massime espressioni della moda e del lusso nel mondo e un’icona del lifestyle e dell’eleganza”, ha dichiarato Cucinelli. “Grazie [Neiman Marcus] per questo dono, perché rende omaggio e onore alla nostra Italia, alla nostra Umbria, alla nostra Solomeo, e a tutti quegli esseri umani che, con le loro mani sapienti, sono in grado di creare cose speciali”.

L’evento si è svolto presso La Suite Girafe, a coronamento della stagione Autunno/Inverno 2023 della Paris Fashion Week. Tra i partecipanti si segnalano: Noah Cyrus che si è esibito per gli ospiti, Ashley Park e Paul Forman diEmily in Paris che indossavano entrambi la collezione Brunello Cucinelli; Sabrina Elba, Didi Han, Lori Harvey, Tina Kunakey, Olivia Palermo e altri ancora. L’ospite speciale Rosita Missoni ha festeggiato il suo 50° anniversario del conferimento del premio per il miglior contributoal settore della moda.

“Grazie mille, Neiman Marcus, per avermi scelto. Siete stati presenti fin dall’inizio e avete creduto in me quando nessun altro lo faceva”, ha dichiarato Anderson durante l’evento. “Grazie per il sostegno a LOEWE in tutto ciò che facciamo”.

L’espressione unica del marchio di ciascun vincitore prenderà vita attraverso esperienze immersive che coinvolgeranno i clienti nei negozi, online e attraverso la vendita a distanza, come parte dell’approccio integrato del rivenditore. Avranno accesso privilegiato a eventi esclusivi, collezioni selezionate e attività di retailtainment. L’attività sarà ulteriormente potenziata nell’ambito di una strategia di marketing integrata, attraverso il sito web, l’app, i social media, le immagini dei negozi e il Neiman Marcus Book. Durante la celebrazione degli Awards, numerose vetrine sono state trasformate per onorare i vincitori del passato, la cui eredità continua a ispirare i clienti anche oggi.

“Non capita spesso che un designer di accessori ottenga lo stesso riconoscimento riservato al prêt-à-porter o che venga percepito come un innovatore della moda”, ha sottolineato Muaddi. “Per me è un premio molto importante perché avere Neiman MarcusMarcus come partner è sempre stato un sogno prima di avviare la mia attività, e Neiman Marcus ha creduto in me fin dall’inizio”.

Brunello Cucinelli lancerà la Icon Collection il prossimo aprile, con pezzi esclusivi e un’apparizione personale per i clienti a Dallas. Jonathan Anderson e Amina Muaddi disegneranno collezioni esclusive e festeggeranno con i clienti di Neiman Marcus in negozi selezionati in tutto il Paese. Neiman Marcus si espanderà in nuove categorie premiando ogni anno diversi creativi del settore.

La piattaforma dei Neiman Marcus Awards è uno dei tanti modi in cui il distributore di lusso riesce a creare un effetto alone differenziato per tutti i brand partner e a rendere straordinaria la vita dei suoi clienti del settore del lusso. Per ulteriori informazioni sui Neiman Marcus Awards, visitare il sito web Neiman Marcus Awards.

Informazioni su NEIMAN MARCUS AWARDSNeiman Marcus Awards è una nuova piattaforma che premia e promuove i luminari della moda a livello globale. Tra questi, il ritorno del prestigioso Neiman Marcus Award per il miglior contributoal settore della moda, un riconoscimento istituito da Carrie Marcus Neiman e Stanley Marcus 85 anni fa, e due categorie aggiornate: il Neiman Marcus Award per l’impatto creativo nel campo della moda e il Neiman Marcus Award per l’innovazione nel campo della moda.

Il Premio per il miglior contributo è stato assegnato a oltre 150 luminari della moda di lusso, tra cui Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder e Baccarat, per citarne alcuni.

I nuovi premi sono un’estensione della strategia di crescita dell’azienda, che mira a Revolutionizing Luxury Experiences (rivoluzionare le esperienze di lusso). L’iniziativa premia i marchi partner che condividono l’interesse per l’approccio differenziato di NMG alla vendita al dettaglio e l’impegno mirato a creare un impatto. In qualità di attività relazionale, la piattaforma di premiazione incarna il modello commerciale differenziato dell’azienda, che mette in contatto i brand partner con i clienti del lusso in modi completamente nuovi.

INFORMAZIONI SU NEIMAN MARCUS:Neiman Marcus è un rivenditore di lusso con sede a Dallas, che dal 1907 offre ai suoi clienti l’accesso a marchi esclusivi ed emergenti, a un servizio attento e a esperienze uniche. Ogni giorno Neiman Marcus entra in contatto con i clienti di tutto il mondo e li delizia con esperienze eccezionali grazie alla presenza di 36 negozi negli Stati Uniti, a una delle più grandi piattaforme di e-commerce di lusso negli Stati Uniti e a una tecnologia di vendita da remoto e personalizzazione leader nel settore. A partire dai servizi di ristorazione e di bellezza, fino alle esperienze su misura e ai prodotti esclusivi, ce n’è per tutti i gusti. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e sugli eventi di Neiman Marcus, visitare neimanmarcus.com o seguire il marchio su Instagram, Facebook, YouTube, e Twitter.

