Nel 2022 TripleLift accelera le ambizioni di omnicanalità e la sua espansione globale

Dicembre 20, 2022

La strategia “Media + Dati” colloca l’azienda in una posizione perfetta per soddisfare la domanda di dati di prima parte e soluzioni CTV

NEW YORK, 20 dicembre 2022/PRNewswire/ — TripleLift, la società specializzata in tecnologia pubblicitaria che ha reinventato il posizionamento degli annunci, conclude una corsa strategica di crescita durata dodici mesi. Svariate mosse hanno arricchito le capacità in termini di omnicanalità, potenziato le soluzioni di dati di prime parti, stimolato l’espansione globale e rafforzato le capacità CTV. Tutto è iniziato con l’acquisizione da parte di TripleLift di 1plusX, una piattaforma globale di attivazione di dati di prima parte per editori e inserzionisti. TripleLift ha concluso l’anno con l’arrivo di Dave Clark in qualità di CEO, mossa che ha collocato l’azienda nella posizione ideale per proseguire l’innovazione incentrata sul conseguimento di risultati ancora migliori per editori, inserzionisti e brand.

Inoltre, TripleLift ha promosso Sonja Kristiansen e Kama Ostoya a posizioni dirigenziali. Sonja Kristiansen assume il ruolo, creato di recente, di Chief Business Officer: guiderà iniziative e partnership strategiche e lo sviluppo aziendale. Kama Ostoya in qualità di General Counsel, dirigerà la strategia da adottare per lo scenario normativo in continua evoluzione riguardante la privacy.

Nella roadmap dello scorso anno sono stati compiuti significativi passi in avanti per editori e inserzionisti, portando il 91% degli editori a effettuare transazioni su più formati e oltre il 70% degli editori a offrire un inventory video tramite TripleLift.

Il leader nativo

Da un decennio TripleLift è leader nella pubblicità nativa, specializzata nella creazione di tecnologie e prodotti nuovi e nella costruzione di mercati bilaterali che garantiscono la monetizzazione agli editori di tutto il mondo.

Quest’anno, TripleLift si è espansa a livello globale con l’intero inventory di Dailymotion, che comprende Billboard e Marie-Claire, e ha aggiunto l’integrazione Open Time Bidding (oRTB) su misura per Dailymotion per monetizzare l’inventory in-stream e le unità pubblicitarie native personalizzate per l’editore storicamente focalizzato sui video. Stando ai dati di Nielsen, i formati nativi personalizzati offrono una percezione del brand 3 volte superiore alla media del settore; nei primi due mesi della partnership, Dailymotion ha visto richieste pubblicitarie superiori a 41 miliardi.

Inoltre, Prisma Media ha esteso la sua partnership con TripleLift in Francia alla sua entità, Groupe Cerise, dopo che la quota di ricavi programmatici nativi ha superato il 40% nel 2022 con la piattaforma di TripleLift, in crescita dell’8,2% rispetto al 2021. Prisma Media attribuisce ai formati nativi di TripleLift una crescita incrementale delle impressioni di quasi un miliardo.

Innovazione continua nella connected TV

Ora che la televisione gratuita supportata da pubblicità, (Free-Ad-Supported-Television, FAST) sta diventando la categoria in più rapida crescita della TV in streaming e gli editori cercano nuove strade per fare profitto contenendo nel contempo i carichi pubblicitari, TripleLift ha accelerato i prodotti e le partnership chiave.

TripleLift ha collaborato con Zype per offrire ai clienti comuni la pubblicità In-Show all’interno di stream playout sulle piattaforme di connected TV (CTV). I proprietari di contenuti riducono il numero di break pubblicitari senza diminuire i ricavi per streaming, garantendo al contempo agli inserzionisti un ambiente sicuro per il brand unitamente a contenuti contestualmente pertinenti.

La tecnologia In-Show di TripleLift ora alimenta i canali TV lineari programmati da Vevo. Quando viene eseguita su larga scala, fornisce lo stesso targeting accurato del pubblico che Vevo offre per i suoi acquisti di video digitali, integrando al contempo la programmazione unica di Vevo suila connected TV (CTV).

Aggiungendo una misura all’equazione, TripleLift ha selezionato iSpot.tv, come partner preferito per la misurazione CTV al fine di ottimizzare le campagne per il momento opportuno, e il raggiungimento del target per età, genere e pubblico avanzato.

Soluzioni “Media+Dati” per il settore

TripleLift ha creato un nuovo percorso per consentire agli editori di monetizzare i loro contenuti e agli inserzionisti di raggiungere il pubblico target con dati di prima parte con 1plusX, una piattaforma globale di attivazione di dati proprietari per editori e inserzionisti. Il connubio tra lo SSP di TripleLift e la DMP di 1plusX sprigiona il pieno potenziale dell’inventory di un editore, includendo informazioni più approfondite sul pubblico man mano che la conformità alla privacy diventa sempre più imperante.

Tra i nuovi partner di TripleLift che utilizzano la tecnologia 1plusX si annoverano GEDI, uno dei gruppi editoriali più importanti in Europa con contenuti multimediali per oltre 5,5 milioni di utenti giornalieri, e Lagardère Publicité News con un pubblico mensile di 26 milioni di persone in radio, stampa e digitale.

Rafforzando la sua prassi in materia di privacy, TripleLift ha affidato a James Evans il ruolo di Chief Privacy Officer e Vice President Legal; guiderà un team di avvocati a supporto delle iniziative aziendali in ambito commerciale e di immissione sui mercati globali dei prodotti e per tutto ciò che attiene alla privacy.

Espansione europea

TripleLift si è inoltre espansa nella regione DACH, nominando Sylwia Iwanejko-Sajewska Country Manager, e ha ampliato la sua presenza in Europa settentrionale e meridionale. Mallory Illido-Bertome è stato nominato Regional Vice President, Demand per l’Europa meridionale e Rob Ishag Regional Vice President, Demand per l’Europa settentrionale. Questa mossa aggiunge nuovi mercati al lungo elenco di regioni al di fuori degli Stati Uniti, dall’EMEA all’APAC.

Riconoscimento del settore

Il settore ha ancora una volta riconosciuto TripleLift per la sua leadership nella programmatica nativa e ha risposto positivamente al piano d’azione strategico di TripleLift. Inoltre, gli esperti di TripleLift sono stati premiati per il contributo fornito all’azienda, ai suoi partner e clienti e per i progressi compiuti nel settore:

Informazioni su TripleLift

TripleLift è la società di tecnologia pubblicitaria, che reinventa il posizionamento pubblicitario all’intersezione tra contenuti creativi, media e dati. Il nostro mercato serve i principali brand, editori, aziende di streaming e piattaforme DSP del mondo, eseguendo oltre un trilione di transazioni pubblicitarie al mese. I clienti ci scelgono per la nostra gamma di offerte indirizzabili, dalla pubblicità nativa ai video online alla televisione connessa, le innovazioni che inseriscono i brand nei contenuti in tempo reale e gli esperti sempre pronti a offrire supporto volto a massimizzare le prestazioni dei partner. Grazie all’acquisizione di 1plusX, i clienti possono sfruttare appieno il valore dei propri dati di marketing in modo sicuro per la privacy attraverso la piattaforma di gestione di dati di prima parte. Parte del portfolio di Vista Equity Partners, TripleLift è presente da cinque anni consecutivi in Inc. 5000 e in Deloitte Technology Fast 500, è stata inserita nell’elenco delle Hottest Ad Tech Companies di Business Insider per tre anni consecutivi e nel 2021 è stata premiata da AdExchanger come Most Innovative TV Advertising Technology. Scoprite come TripleLift sta plasmando il futuro della pubblicità su triplelift.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nel-2022-triplelift-accelera-le-ambizioni-di-omnicanalita-e-la-sua-espansione-globale-301707432.html