Nel magico mondo delle escape room di Milano: i numeri fra divertimento e sfida

16 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 16/10/2024 – Divenute subito un fenomeno di successo, le escape room sono arrivate in Italia da meno di 10 anni, dal 2015, eppure sono uno dei giochi più amati. Il segreto? Non si tratta solamente di un gioco, ma di un’esperienza che stimola la creatività, allena la mente e, perfino, migliora il lavoro di gruppo.

Alcune aziende, infatti, ricorrono a questo gioco come strumento di team building per sperimentare le capacità di collaborazione dello staff in un contesto ludico. Ma anche per fortificare l’intesa tra i vari collaboratori e perfezionare skills e capacità di problem solving.

Le Escape Room non sono solo un modo alternativo di fare intrattenimento. Sono un’opportunità per i partecipanti (che di solito giocano in squadra) di sfruttare le loro abilità logiche, deduttive e fisiche, ognuna delle quali è necessaria al raggiungimento dell’obiettivo del gioco: risolvere enigmi e rompicapo per riuscire ad uscire dalla stanza (una o più di una) prima che scada il tempo a disposizione (non più di 60 minuti). Vince la squadra o il singolo giocatore che ci riesce.

A rendere accattivante questo gioco, oltre alla componente adrenalinica che è quella più presente, sono i temi assegnati alle stanze. Tutte le escape room, infatti, hanno stanze a tema che variano dal sempre presente horror alla stanza dell’avventura, dalla magia alla scienza, e non mancano mai le stanze ispirate a film e serie TV, a festività e ricorrenze particolari.

In Italia la prima escape room è comparsa a Torino nel 2015, per poi diffondersi in tutte le grandi città. Fra cui non può ovviamente mancare Milano, che oggi vanta forse l’offerta più vasta di questo gioco così amato che proietta i partecipanti in un mondo straordinario: in città hanno sede le famose escape room Evasion, al team della quale abbiamo chiesto quali sono le principali novità del settore.

Un gioco che stimola il pensiero e la creatività, che porta ad immergersi in uno scenario fuori dagli schemi, in cui la collaborazione tra i partecipanti è l’unica chiave per ottenere successo. Per vincere la partita, infatti, è fondamentale – mai come in questo contesto – fare gioco di squadra: se vince uno, vincono tutti; ma se perde uno, perdono tutti.

Le escape room sono un concentrato di divertimento e sfida, di emozione e adrenalina, e cioè di tutti quegli elementi che un gioco immersivo deve avere. Per garantirli sempre, Evasion, una delle più famose e complete escape room Milano si sta preparando alla nuova stagione invernale a suon di novità e miglioramenti. Nascono nuove narrazioni, nuove trame di gioco, per far immergere ancora di più i giocatori nelle ambientazioni più amate.

Anche per questa stagione non mancheranno le stanze a tema magia e fantasy, a tema avventura, a tema thriller e horror, a tema cinema e crime, ma molte altre ambientazioni e varianti sono in cantiere per arricchire sempre più l’offerta di gioco.

Evasion Milano ha anche di recente stretto una partnership per l’apertura di “Underground Escape Room Milano”, un progetto speciale che ha visto l’apertura di una nuova avventura molto innovativa: “The Village”, titolo giocabile in due modalità (adventure e horror) in pieno stile Resident Evil.

Ognuna di queste novità non farà altro che accrescere il successo delle escape room, che ormai han-no raggiungo un punto di non ritorno nella classifica delle tendenze di chi va alla ricerca del puro di-vertimento.

Sembra paradossale, eppure le persone che ogni anno scelgono di entrare nelle “stanze da cui scappare” sono sempre di più. Il merito va, ovviamente, ai partecipanti che ne parlano con sempre più entusiasmo, che scrivono le recensioni online, che invitano i loro amici a vivere questa esperienza così immersiva e adrenalinica.

Le escape room sono adatte a tutti, sia ad adulti che a bambini, pensate sia per singoli giocatori che per gruppi, perché l’offerta delle stanze è talmente vasta da soddisfare i gusti e rientrare nelle capacità di tutti.

Un format di successo in cui difficilmente chi lo prova non vorrà più ritornare.

