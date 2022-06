Neolith celebra l’apertura ufficiale del proprio centro di distribuzione in New Jersey – una fonte di ispirazione per design, qualità e ambienti abitativi unici

Giugno 29, 2022

– Questo evento riflette l’espansione continua in Nord America di Neolith e della nuova piattaforma globale del marchio touch.feel.live

CARLSTADT, N.J., 29 giugno 2022 /PRNewswire/ — Neolith, leader mondiale della pietra sinterizzata, ha celebrato giovedì scorso l’apertura ufficiale del proprio centro di distribuzione nel New Jersey con la presenza di più di 250 designer e architetti di fama mondiale, più i massimi rappresentati della comunità e amanti del design in generale. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di toccare con mano il vasto assortimento dell’offerta di Neolith, la quale permette di avventurarsi in creazioni di design all’avanguardia e in soluzioni che ispirano la progettazione di spazi unici, interni ed esterni, per il settore alberghiero e per ambienti commerciali.

La celebrazione di questa apertura è il proseguimento di una serie di eventi, partnership e altri investimenti rientranti nella traiettoria di programmi di espansione del marchio in tutto il mondo, con inclusione di mercati prioritari quali Europa, Cina, Australia e, naturalmente, l’America del Nord.

“Quello che è accaduto qui in quest’ultima settimana riflette l’andamento già in corso del marchio in America del Nord. Siamo letteralmente travolti da tutti i commenti positivi e le impressioni di cui tutti ci rendono partecipi. Neolith è diventato in tempo record il marchio preferito in America del Nord grazie alla scelta operata da migliaia di persone che ogni giorno optano per i nostri prodotti; tutto ciò è il risultato soprattutto della passione dei nostri partner e dei professionisti che ci raccomandano, oltre che della dedizione dei nostri team globali e locali”, dice José Luis Ramón, CEO del Gruppo Neolith, presente all’apertura assieme ad altri dirigenti dell’azienda che per l’occasione hanno viaggiato fino a qui. Prosegue dicendo che “i nostri programmi di espansione proseguono senza tregua in questa regione in cui siamo in procinto di mietere altri successi sulla scorta della forte richiesta di molteplici applicazioni, in particolare per cucina e bagno e per la decorazione interna di design, le nostre iconiche roccaforti”.

Le figure più prestigiose della comunità di architetti e designer, rappresentanti dell’industria delle cucine e del bagno, numerosi personaggi mediatici hanno ricevuto un trattamento di lusso a base di gastronomia raffinata, musica dal vivo e della possibilità di girovagare nella galleria di Neolith in cui spiccava l’ultima collezione del marchio, denominata The New Classtone. Gli ospiti hanno anche avuto il piacere di contemplare la creatività della rinomata artista di murales Bianca Burrows, originaria di Tampa, che ha creato un’originale interpretazione artistica del ponte di Brooklyn disegnato sulle superfici Neolith che farà parte della decorazione del centro d’ora in avanti.

“Neolith è un qualcosa che va toccato con mano”, dice James Amendola, Vicepresidente Esecutivo di Neolith per la Costa Orientale dell’America del Nord. “Per questo investiamo nelle opportunità di incontri fisici che stimolano i sensi. Invitiamo tutti a toccare, sentire e vivere Neolith per apprezzarne la differenza e per prendere ispirazione per la creazione di spazi unici che permettano di trascorrere esperienze straordinarie”.

Questo spazio di Neolith, che occupa circa 4.000 metri quadrati è situato all’indirizzo 725 Dell Road, Carlstadt, New Jersey, e permetterà all’azienda di sveltire le consegne di prodotti ai clienti dell’America del Nord, in quanto sarà possibile immagazzinarvi grandi quantità di prodotti, con una disponibilità velocizzata.

A proposito di Neolith

Fondato nel 2009, Neolith è il marchio leader mondiale per la pietra sinterizzata. Si tratta di superfici architettoniche rivoluzionarie e innovative, dotate di caratteristiche tecniche superiori e fabbricate con materie prime naturali al 100%. Progettate e fabbricate per rispondere alle richieste più esigenti del mondo dell’architettura e del design di interni, le superfici di Neolith si distinguono per qualità, versatilità, durabilità ed eleganza, oltre che per la loro sostenibilità. In tutto il mondo è diventato un elemento di stile per qualsiasi cucina, bagno, facciata, pavimento e persino per mobili di design esclusivi destinati a interni ed esterni, attraverso i suoi modelli in cui la raffinatezza si combina a prestazioni elevate. Neolith è un marchio socialmente responsabile, per cui è anche la prima azienda del proprio settore ad aver raggiunto il grado di carbon neutral nel 2019. L’azienda è presente in più di 100 paesi attraverso la distribuzione diretta o una vasta rete di vendita e distribuzione.