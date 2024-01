NEOM annuncia Aquellum, una comunità con uno stile di vita futuribile in un rifugio nelle montagne

Gennaio 11, 2024

NEOM, Arabia Saudita, 11 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Il Consiglio di amministrazione NEOM ha annunciato Aquellum, uno spazio empirico e di lusso incorporato nelle colline e la più recente, sensazionale aggiunta allo sviluppo regionale in corso nell’area nord occidentale dell’Arabia Saudita. Con le sue strutture basate su una tecnologia avanzata, architettura d’avanguardia e concetti proiettati al futuro, Aquellum offrirà agli ospiti un assaggio di vita futuribile attraverso una gamma di esperienze pionieristiche.

Invisibile dall’esterno lungo la linea costiera del golfo di Aqaba, Aquellum è nascosto in una serie di colline mozzafiato alte 450 metri e rappresenta un ecosistema futuribile integrato armoniosamente nell’ambiente circostante naturale. Creato con maestria per ispirare originalità e immaginazione, Aquellum spingerà i confini del design convenzionale e delle possibilità di costruzione.

Per accedere ad Aquellumi i visitatori si imbarcheranno in un viaggio straordinario, iniziando dal primo porticciolo flottante al mondo, dove saliranno a bordo di una nave dal design speciale per entrare in Aquellum attraverso un canale sotterraneo celato, scoprendo una comunità nascosta che offre un incredibile viaggio sensoriale.

Una volta all’interno, gli ospiti vivranno un’elettrizzante esperienza verticale da 100 metri di altezza con uno straordinario cortile che si estende dall’acqua al cielo. Questa comunità digitalizzata sotterranea crea esuberanza e interconnettività fondendo ambienti di hotel, appartamenti, spazi per la vendita al dettaglio, zone di intrattenimento e per il tempo libero oltre a hub innovativi.

Un dinamico boulevard si snoda tra il cortile, collegando diversi spazi sociali, zone di ospitalità di altissimo livello, opere d’arte immersive, eventi, aree di shopping e dining. Un caratteristico spazio, battezzato ‘Il Generatore’, ospita laboratori di ricerca unici realizzati per personalità dirompenti, innovatori e pensatori creativi, offrendo una piattaforma in cui il futuro viene reimmaginato.

Un sistema di transito interno omnidirezionale facilita l’accesso ai piani superiori, trasportando residenti e visitatori nelle loro case e hotel, salendo a giardini sull’attico con viste panoramiche mozzafiato della costa.

Guidato dal suo fermo impegno a creare con maestria spazi nella natura che esprimano il futuro del lusso, dell’innovazione e dello stile di vita, Aquellum testimonia la fusione di design all’avanguardia e tecniche edilizie avanzate.

Coerente con l’impegno di NEOM alla conservazione e all’innovazione, Aquellum ne completa la posizione costiera. Questo nuovo sviluppo segue i recenti annunci riguardanti Leyja, Epicon, Siranna, Utamo e Norlana, anch’esse destinazioni turistiche sostenibili situate nel golfo di Aqaba.

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e uno sguardo su un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso, costruita da zero come un laboratorio vivente, dove l’imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, da porti e zone d’impresa, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l’intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l’innovazione richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e società, tutti impegnati nella ricerca, nell’incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM incarneranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

Per ulteriori informazioni inviare un’e-mail a media@neom.com o visitare www.neom.com and www.neom.com/en-us/newsroom.

Il presente materiale è distribuito da Teneo Strategy LLC per conto di NEOM Company. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento di Giustizia di Washington, DC.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2315662/NEOM_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2315664/NEOM_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/neom-annuncia-aquellum-una-comunita-con-uno-stile-di-vita-futuribile-in-un-rifugio-nelle-montagne-302032508.html