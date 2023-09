Nestlé e Starbucks festeggiano i primi cinque anni della Global Coffee Alliance sottolineando la passione comune per un caffè eccezionale e l’impegno per la continua crescita del settore

Settembre 12, 2023

(Adnkronos) – Milano, 12 settembre 2023. Nestlé e Starbucks festeggiano i primi cinque anni della Global Coffee Alliance nata nel 2018. L’alleanza combina la forza e l’affinità del marchio Starbucks e l’esperienza dell’azienda in materia di caffè con le reti proprietarie di caffè, le competenze produttive e la copertura del mercato di Nestlé. L’obiettivo è quello di migliorare e far crescere il marchio Starbucks nei prodotti confezionati e nei canali di vendita fuori casa. Il CEO di Nestlé, Mark Schneider, e il CEO di Starbucks, Laxman Narasimhan, si sono incontrati per celebrare questo importante traguardo presso la sede centrale di Nestlé, a Vevey, in Svizzera.

Attraverso la Global Coffee Alliance, Nestlé e Starbucks hanno introdotto sul mercato un’ampia gamma di prodotti tra cui le capsule Starbucks per i sistemi Nespresso e Nescafé Dolce Gusto, i caffè Starbucks in grani, tostati, macinati e premium istantanei, le cialde K-Cup e le panne per la categoria at-home e per i canali di ristorazione.

Nestlé ha ampliato il business dell’on-the-go di Starbucks a livello globale e ha recentemente lanciato una gamma di bevande pronte da bere a base di caffè nel sud-est asiatico e in Oceania. Inoltre, ha rafforzato in modo significativo la sua attività nel settore in Nord America. Nel 2022, le attività di Starbucks hanno generato 1,6 miliardi di dollari di vendite incrementali per Nestlé.

Le due aziende hanno esteso la copertura dei prodotti premium a marchio Starbucks a quasi 80 mercati in tutto il mondo e, ad oggi, più di 14 miliardi di tazze sono state preparate a casa o servite attraverso i canali di ristorazione.

L’alleanza si basa sull’esperienza e sulle capacità di Nestlé e Starbucks. Insieme, le aziende hanno sviluppato prodotti nuovi e innovativi e hanno introdotto il marchio in nuovi formati e mercati, sfruttando la conoscenza dei prodotti di entrambe le aziende e l’impronta distributiva di Nestlé.

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme”, ha dichiarato Mark Schneider, CEO di Nestlé S.A. “Nestlé e Starbucks sono fortemente impegnate a far crescere questo business, e i risultati lo dimostrano. La straordinaria collaborazione tra i due team si basa su valori comuni condivisi e sull’impegno a fornire un caffè eccezionale proveniente da fonti responsabili e sostenibili. Mi auguro che la nostra partnership possa crescere sempre di più”.

Laxman Narasimhan, CEO di Starbucks Coffee Company, ha dichiarato: “La Global Coffee Alliance ha permesso a entrambe le aziende di concentrarsi sui propri punti di forza, il che, si è rivelato di grande successo negli ultimi cinque anni. Siamo certi che il marchio Starbucks abbia ancora enormi opportunità in questo segmento e ci aspettiamo che questo business, grazie all’alleanza, continui a crescere e a raggiungere un maggior numero di consumatori.”

Nestlé e Starbucks continueranno a rafforzare il loro impegno e ad espandere il marchio Starbucks aspirando alla creazione di nuovi momenti dedicati al consumo di caffè. Le due aziende mirano a cogliere nuove opportunità con i caffè freddi e stagionali, due categorie principalmente spinte dai giovani consumatori. Inoltre, svilupperanno programmi e soluzioni per il fuori casa e continueranno a innovare e a offrire al pubblico nuove esperienze di caffè.

