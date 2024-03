NETA RAGGIUNGE IL 400.000esimo VEICOLO: UNA PIETRA MILIARE NELLA PRODUZIONE DI SERIE

27 Marzo 2024

SHANGHAI, 27 marzo 2024 /PRNewswire/ — Recentemente, NETA Automobile ha celebrato un traguardo significativo quando il suo 400.000esimo veicolo prodotto in serie, la NETA L, è uscito ufficialmente dalla catena di montaggio della fabbrica ecologica intelligente NETA a Tongxiang. Questo risultato segna l’ascesa di NETA ad un nuovo livello nel volume di produzione.

NETA ha sempre adottato un approccio incentrato sull’utente, con “Tech for All” come filosofia e missione principale, rendendo popolare il veicolo elettrico intelligente. Il raggiungimento del traguardo del 400.000esimo veicolo prodotto in serie rappresenta un momento cruciale nello sviluppo complessivo di NETA nel 2024.

Il 400.000esimo veicolo prodotto in serie da NETA è l’ultimo modello NETA L. Posizionata come la scelta preferita per le giovani famiglie, la NETA L vanta un set completo di “TV, frigorifero e divano” al suo interno, che la rende l’unico modello nella sua classe a presentare tutti e tre gli elementi. In termini di batteria, la versione elettrica pura NETA L è dotata della batteria serie L a lunga durata e altamente performante CATL.

In termini di look, la NETA L presenta proporzioni eccellenti, con una postura generale dinamica ed elegante. Le dimensioni della carrozzeria sono 4770x1900x1660 mm in lunghezza, larghezza e altezza, con un passo di 2810 mm. La nuova vettura presenta aggiornamenti completi in termini di prestazioni, spazio, comfort, sicurezza ed economia. Per soddisfare le diverse esigenze di viaggio, la NETA L offre due tipologie di alimentazione: elettrica pura e gamma estesa; quest’ultima versione adotta la tecnologia HOZI.

Sfruttando la fabbrica ecologica intelligente di NETA a Tongxiang, la costruzione della seconda linea di assemblaggio finale di Tongxiang è iniziata nel gennaio 2024 e l’avvio della produzione è previsto per maggio. Si prevede che con questa espansione la capacità di produzione annuale di NETA a Tongxiang supererà i 200.000 veicoli.

NETA continua ad accrescere la sua influenza a livello internazionale e ad estendere la sua presenza globale. Attualmente NETA è presente nei mercati della Tailandia, Malesia, Indonesia e di altri paesi, è in testa nelle vendite nel mercato del sud-est asiatico e si sta espandendo in Europa, Medio Oriente, America Latina e altri mercati. Si prevede che entro il 2024 NETA sarà presente in 60 paesi e regioni geografiche nei mercati esteri, con cinque modelli venduti in 50 paesi in tutto il mondo attraverso oltre 300 canali.

Con progressi costanti, NETA ha dimostrato il suo impegno verso “sicurezza, tecnologia e intelligenza”. Entro il 2026 NETA Auto non sarà più un semplice produttore automobilistico ma emergerà come un’azienda high-tech globale, impegnata nel raggiungere l’ambizioso obiettivo di vendita annuale di un milione di veicoli in tutto il mondo.

Informazioni su NETA Auto

NETA Auto, un marchio di Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), è un innovatore leader nel settore dei veicoli elettrici intelligenti. Con un focus su “Tech for all” e “Realizzare veicoli elettrici intelligenti per tutti”, NETA Auto sviluppa veicoli elettrici di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. La sua gamma comprende modelli di grande diffusione come NETA GT, NETA S, NETA X, NETA AYA (NETA V-II) e NETA V. NETA Auto è dedicata al settore consumer di massa, introducendo nuovi modelli ogni anno e coprendo i segmenti A0-B mainstream. Il marchio ha inoltre sviluppato la “Shanhai Platform”, una piattaforma per auto intelligente e sicura, e il marchio HOZI Technology, soddisfacendo le richieste degli utenti e promuovendo l’accessibilità alla tecnologia avanzata.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2372098/NETA_s_400_000th_mass_produced_vehicle_rolled.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2372099/NETA_s_400_000th_mass_produced_vehicle_rolled.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2372100/1.jpg

