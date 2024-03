NETA V-II: UN DEBUTTO STRAORDINARIO A BANGKOK, MENTRE IL MARCHIO CONTINUA A CRESCERE IN THAILANDIA

29 Marzo 2024

– BANGKOK, 29 marzo 2024 /PRNewswire/ — Il 25 marzo, NETA Auto ha presentato il suo spazioso SUV intelligente a cinque posti completamente elettrico, NETA V-II, al vivace Salone internazionale dell’auto di Bangkok, in Thailandia. Questo modello, con il suo design trendy e le performance eccezionali, è emerso come una stella nascente nel settore dei veicoli a nuova energia in Thailandia.

NETA V, una divisione di NETA, in precedenza ha vinto numerosi riconoscimenti e si è costantemente classificata tra le prime tre aziende venditrici di veicoli totalmente elettrici nel mercato thailandese. Ora, con una gamma ancora più ampia di prodotti internazionali, NETA soddisferà le esigenze dei consumatori internazionali che puntano a viaggiare in modo intelligente.

NETA V-II, conosciuta come NETA AYA sul mercato cinese, integra profondamente i doppi elementi di “intelligenza” e “intrattenimento” nel suo concetto di design. Questo concetto innovativo lo rende perfettamente adatto allo stile di vita della Generazione Z, che ne apprezza sia la tecnologia intelligente che le esperienze di intrattenimento.

Oltre ad offrire un’ampia selezione di colori, NETA V-II è dotata di una vasta gamma di funzionalità, tra cui intrattenimento avanzato e sistemi intelligenti di guida assistita. Queste caratteristiche dimostrano la profonda comprensione e la puntuale risposta di NETA alle esigenze dei consumatori nel mondo. I clienti e il mercato hanno davvero apprezzato l’azienda sin dal suo lancio in Cina.

I consumatori thailandesi apprezzano da tempo le linee di prodotti di NETA, note per la combinazione di sportività, moda e tecnologia. Per il secondo anno consecutivo, il 14 marzo NETA V è stata insignita del “Premio per la miglior utilitaria hatchback elettrica” nel mercato thailandese. NETA ha riscosso un successo notevole nel settore delle auto elettriche thailandesi nel 2023, assicurandosi una quota di mercato del 17%.

Per servire meglio i clienti, NETA ha compiuto progressi significativi nello sviluppo digitale che si sono aggiunti alla sua solida selezione di prodotti. Di recente è stata introdotta in Thailandia la prima app internazionale di NETA al servizio degli utenti. Ora è formalmente disponibile su vari mercati di app e utilizza la tecnologia per migliorare le interazioni tra utente e servizio.

Oltre ad avere sede in Thailandia e a dedicarsi alla crescita a lungo termine, NETA ha anche una prospettiva internazionale: servire un’ampia gamma di mercati fornendo veicoli elettrici intelligenti di altissimo livello in regioni come Medio Oriente, Europa, America del Sud e Africa.

Con l’aspirazione di raggiungere un obiettivo di 100.000 unità vendute a livello internazionale nel 2024, a tutt’oggi NETA ha richiamato 400.000 utenti globali. Oltre alla produzione in serie di fabbriche ecologiche intelligenti recentemente avviata in Thailandia, NETA supporta anche l’affermazione di produttori locali in Indonesia e in Malesia.

Partendo dalla Thailandia e diffondendosi in tutto il sud-est asiatico, NETA sta espandendo la propria strategia globale. Nel settore automobilistico, NETA Auto punta a stabilire una collaborazione strategica multilivello e onnicomprensiva a livello internazionale. In futuro, NETA continuerà a sostenere la creazione di sistemi di produzione all’estero, consolidando e migliorando continuamente l’influenza globale del marchio.

Informazioni su NETA Auto

NETA Auto, un marchio di Hozon New Energy Automobile Co., Ltd. (Hozon), è un innovatore leader nel settore dei veicoli elettrici intelligenti. Con un focus su “Tech for all” e “Realizzare veicoli elettrici intelligenti per tutti”, NETA Auto sviluppa veicoli elettrici di alta qualità e tecnologie all’avanguardia. La sua gamma comprende modelli di grande diffusione come NETA GT, NETA S, NETA X, NETA AYA (NETA V-II) e NETA V. NETA Auto è dedicata al settore consumer di massa, introducendo nuovi modelli ogni anno e coprendo i segmenti A0-B mainstream. Il marchio ha inoltre sviluppato la “Shanhai Platform”, una piattaforma per auto intelligente e sicura, e il marchio HOZI Technology, soddisfacendo le richieste degli utenti e promuovendo l’accessibilità alla tecnologia avanzata.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2374477/writer_0.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2374478/writer_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/neta-v-ii-un-debutto-straordinario-a-bangkok-mentre-il-marchio-continua-a-crescere-in-thailandia-302103564.html