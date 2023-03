NetBet Italia aggiunge i giochi Greentube alla lista

Marzo 15, 2023

I clienti italiani NetBet possono ora divertirsi con i migliori titoli del fornitore

ROME, March 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia, uno dei principali casinò online del paese, ha stretto una nuova collaborazione con il fornitore di giochi Greentube. Una mossa atta ad espandere la collezione di slot del casinò.

Da anni, NetBet definisce gli standard del settore dei casinò online, con una collezione impareggiabile di giochi dal design accattivante e coinvolgente. Greentube è l’ultimo di una lunga serie di fornitori leader del mercato con cui NetBet collabora per garantire l’evoluzione costante del proprio catalogo di giochi.

L’esperienza di Greentube nel mondo dell’iGaming fornirà sicuramente ai giocatori di NetBet Italia una gamma ancora più ampia di slot tra cui scegliere, compresi i popolari titoli Book of Ra Deluxe, Lucky Lady’s Charm Deluxe e Dolphins Pearl Deluxe.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “I fornitori con i quali collaboriamo sono tra i più esperti e talentuosi del settore dei casinò online. Non vediamo l’ora di ospitare l’impressionante collezione di Greentube sul nostro sito”.

“Il loro portafoglio di giochi all’avanguardia comprende un sacco di temi unici e alcune caratteristiche veramente innovative che i nostri clienti potranno solo apprezzare”.

Per maggiori informazioni contattare pr@NetBet.it

Informazioni su NetBet.itNetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it

Informazioni su Greetube

Entra nella “Home of Games” di Greentube, che offre ai giocatori di tutto il mondo un intrattenimento da casinò sicuro e senza rischi. Una divisione di NOVOMATIC Interactive, Greentube propone un portafoglio diversificato di video slot, giochi da tavolo, slot AWP Reloaded, giochi basati su server, giochi di casinò sociali, video bingo e altro ancora. La tecnologia Omni-channel di Greentube è considerata tra le più all’avanguardia del settore, sia per slot online desktop e mobile, che per slot machine tradizionali.