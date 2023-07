NetBet Italia annuncia un’entusiasmante partnership con EURASIAN Gaming

Luglio 17, 2023

ROME, July 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia, popolare casinò online, è lieto di annunciare la sua nuova partnership con EURASIAN, azienda leader nello sviluppo di giochi. Questa collaborazione strategica mira a offrire un’esperienza di gioco unica e accattivante ai propri giocatori in Italia.

In virtù di questa partnership, NetBet Italia integra nella propria piattaforma gli acclamati giochi di EURASIAN Gaming, arricchendo la propria offerta con un’ampia gamma di nuovi titoli. Tra le aggiunte più importanti ci sono i preferiti dai giocatori Octagon Gem, Money Vault, Lady Hawk, Joker Madness e Chilli Hunter. Queste slot sono destinate ad attirare l’attenzione di tutti i giocatori attraverso le loro straordinarie immagini, le coinvolgenti meccaniche di gioco e le interessanti funzioni bonus.

Grazie a questa partnership, NetBet Italia riafferma il suo impegno nel fornire ai suoi clienti un ambiente di gioco di alto livello che combina innovazione, divertimento e correttezza. Unendo le forze con EURASIAN Gaming, NetBet Italia potrà migliorare ulteriormente la propria proposta di gioco, offrendo ai giocatori un’ampia selezione di titoli di alta qualità in grado di soddisfare ogni gusto e preferenza.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con EURASIAN Gaming, un fornitore di giochi leader conosciuto per la sua eccezionale qualità e per il suo gameplay coinvolgente. Questa collaborazione ci permette di regalare ancora più emozioni ai nostri giocatori grazie all’aggiunta dei loro fantastici giochi. Crediamo che queste nuove proposte avranno una forte risonanza con i nostri clienti e che riusciranno ad esaltare ulteriormente la loro esperienza di gioco sulla nostra piattaforma”.

Luca Richter, Senior Account Manager di EURASIAN Gaming, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di aver avuto la possibilità di lanciare questa nuova e importante partnership nel mercato italiano. È fantastico poter portare le nostre slot su NetBet. Sono sicuro che questa stretta collaborazione porterà risultati positivi a entrambe le società. Non vediamo l’ora di raggiungere insieme nuovi obiettivi e di aumentare la nostra quota di mercato in Italia così come in altri Paesi. Voglio davvero ringraziare tutte le persone del team di NetBet che ci hanno supportato nell’iniziare questa nuova ed entusiasmante sfida”.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.

Informazioni su NetBet.itNetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it