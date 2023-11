NetBet Italia e Blueprint annunciano una partnership

Novembre 16, 2023

NetBet Italia ospita i giochi di Blueprint

ROME, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia, operatore leader nel settore del gioco online, è orgogliosa di annunciare una nuova collaborazione con Blueprint Gaming, uno dei migliori sviluppatori di giochi del settore. Questa nuova intesa mira a migliorare il panorama dell’iGaming italiano, offrendo ai clienti del casinò una nuovissima ed entusiasmante selezione di giochi.

Con questa partnership, NetBet Italia consolida il suo impegno a fornire il miglior servizio di intrattenimento possibile ai suoi giocatori. Blueprint Gaming è da tempo leader del settore grazie alla sua offerta di giochi innovativi ed interessanti. Questo accordo metterà a disposizione degli utenti un vasto portfolio di titoli di successo che hanno già conquistato i giocatori di tutto il mondo.

Tra gli incredibili giochi che verranno introdotti sulla piattaforma di NetBet Italia ci sono Ted, The Goonies e D10S Maradona. Queste elettrizzanti slot sono rinomate per la loro grafica sbalorditiva, il gameplay accattivante e le caratteristiche bonus vantaggiose. I giocatori potranno tuffarsi in un mare di avventure emozionanti, temi ipnotici e la possibilità di vincere premi impressionanti, il tutto girando i rulli di queste epiche slot.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “Questa nuova partnership con Blueprint è una fantastica opportunità per noi di offrire ai nostri clienti l’ennesimo carico di divertimento. La nostra collaborazione con Blueprint dimostra come NetBet sia ancora interessata ad avere solo i migliori fornitori e giochi sulla sua piattaforma”.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it

Informazioni su Blueprint Gaming

Blueprint Gaming è uno dei principali studi di gioco con sede nel Regno Unito. Fondata nel 2009 e parte del gruppo tedesco Gauselmann, l’azienda è autrice di oltre 300 giochi da casinò.

Lo sviluppatore di queste slot vanta un’offerta forte e diversificata, con un’ampia varietà di temi e meccaniche di gioco, tra cui concetti innovativi e contenuti di marca apprezzati dai giocatori di tutto il mondo.

Blueprint dispone di una licenza per lo sviluppo e la fornitura di giochi online rilasciata da UKGC, AGCC, MGA e GRA. Ciò consente a Blueprint di distribuire giochi certificati per il gioco nei mercati regolamentati di Regno Unito, Alderney, Malta, Gibilterra, Danimarca, Svezia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Spagna e Romania.