NetBet Italia e Hacksaw Gaming si uniscono per il mercato italiano

Ottobre 3, 2023

ROME, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La piattaforma di gioco online leader nel nostro Paese, NetBet Italia, ha annunciato la sua ultima partnership con Hacksaw Gaming, fornitore premium di giochi da casinò online. Questa collaborazione costituisce un’importante traguardo nel costante impegno di NetBet Italia nell’offrire ai propri giocatori un’esperienza di gioco senza precedenti.

A seguito di questa partnership, NetBet Italia inserirà nel proprio portfolio di giochi un’ampia gamma di titoli acclamati dal mondo di Hacksaw Gaming. I giocatori potranno ora godere dello straordinario gameplay e della grafica avvolgente di slot come Wanted Dead or Wild, Joker Bombs e Hand of Anubis.

L’aggiunta di questi titoli firmati Hacksaw Gaming alla piattaforma di NetBet Italia sottolinea la volontà del casinò di garantire ai suoi giocatori un’esperienza di gioco sempre più di qualità. Ampliando il suo catalogo attraverso questi giochi entusiasmanti e diversificati, NetBet Italia continua a consolidare la sua posizione come meta principale per gli appassionati di casinò online.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “Siamo felici di questa partnership, poiché combina l’esperienza e la passione di Hacksaw per l’industria i-Gaming con il nostro desiderio di fornire ai nostri giocatori memorabili sessioni di gioco”.

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.