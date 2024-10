NetBet Italia in collaborazione con Relax Gaming

7 Ottobre 2024

L’ultima aggiunta alla libreria di NetBet Italia impressiona i giocatori

ROMA, Oct. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — La collezione di giochi di NetBet Italia è in continua espansione con l’aggiunta del fornitore leader Relax Gaming, che offre una brillante selezione di slot ai giocatori italiani del casinò.

Con oltre 20 anni di esperienza, NetBet collabora con alcuni dei fornitori di software più innovativi al mondo. La sua famiglia di provider comprende sia i fornitori originali di slot terrestri che gli sviluppatori di software emergenti, offrendo ai giocatori di ogni provenienza e budget la possibilità di giocare in sicurezza.

NetBet Italia ha saputo sfruttare il potenziale di un mercato in rapida crescita, quello dei giochi online, e da anni si impegna a offrire ai giocatori italiani un’esperienza senza pari, con una gamma di prodotti diversificata e i migliori strumenti per il gioco responsabile.

La più recente partnership del casinò con un provider è quella di Relax Gaming, un operatore entusiasmante con più di dieci anni di esperienza nel settore. I giochi più popolari del loro portfolio includono Banana Town, Cluster Tumble e Temple Tumble, che ora possono essere giocati su mobile, tablet o desktop dai giocatori di NetBet Italia.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Relax Gaming e di mostrare il loro impressionante portfolio di slot al nostro crescente pubblico di appassionati di iGaming”.

“Mentre continuiamo a crescere e a soddisfare i gusti unici del mercato italiano, possiamo contare su Relax Gaming per aiutarci nella nostra missione di fornire un’esperienza di gioco eccezionale per tutti”.

Gianluca Crimaldi, Direttore dell’Italia di Relax Gaming, ha condiviso: “È fantastico collaborare con un operatore di qualità come NetBet Italia. Il territori scelti da noi sui quali operare sono una parte importante della nostra strategia di crescita per il 2024, e siamo perciò entusiasti di vedere la nostra presenza in Italia espandersi grazie al loro aiuto”.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it, fondato nel 2008, è un sito di BPG srl. NetBet.it, autorizzato da ADM, è uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online. Con migliaia di giochi da casinò leader del settore ed eventi sportivi giornalieri, NetBet.it è diventata una delle piattaforme di gioco online preferite in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it/

Informazioni su Relax Gaming:

Relax Gaming Group è una compagnia fondata nel 2010 con l’obiettivo di semplificare la distribuzione di contenuti B2B per il moderno panorama dell’iGaming. Con la semplicità del business e la collaborazione al centro della sua etica, la sua rapida e sostenuta espansione è stata concepita per offrire una portata globale senza precedenti.

Grazie a una rapida integrazione, Relax Gaming fornisce ora l’accesso a una serie di oltre 4.000 giochi da casinò a più di 700 marchi di operatori con una gamma diversificata di prodotti, tra cui il poker, il bingo e il suo ampio portfolio di slot. I contenuti aggregati di alta qualità di oltre 70 studi partner sono forniti attraverso Silver Bullet (commercialmente rappresentati) e Powered By Relax (commercialmente indipendenti).

Anche i mercati regolamentati sono al centro della sua strategia di crescita, con licenze possedute in diverse giurisdizioni, tra cui: la Alcohol and Gaming Commission dell’Ontario, la Malta Gaming Authority, la Gibraltar Licensing Authority, la UK Gambling Commission, il Romanian National Gaming Office (ONJN) e la Hellenic Gaming Commission. Oltre alle operazioni con licenza, Relax Gaming supporta pienamente mercati regolamentati come Colombia, Messico, Italia, Spagna, Danimarca, Svezia, Estonia e Lettonia.