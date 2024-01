NetBet Italia in collaborazione con Spinomenal

Gennaio 29, 2024

– NetBet Casinò si unisce al fornitore di giochi Spinomenal.

ROME, Jan. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia, uno dei principali casinò online del nostro Paese, porterà i giochi di Spinomenal alla sua comunità di giocatori.

Con migliaia di giochi in offerta, NetBet vanta uno degli spazi di gioco online più diversificati del mondo dell’i-Gaming. La partnership di NetBet Italia con Spinomenal aggiungerà ancora più giochi alla libreria di proposte in continua espansione del casinò.

Spinomenal è un fornitore di giochi estremamente creativo in grado di offrire velocità, affidabilità e diversità ai propri clienti attraverso tutti i loro titoli di alta qualità.

Questa partnership con Spinomenal, casa di un’ampia serie di giochi da casinò molto amati tra cui Majestic King, Demi Gods 2, Book of Demi Gods 2 e altri ancora, assicura ai giocatori di NetBet una straordinaria esperienza di gioco.

Claudia Georgevici, responsabile PR di NetBet Italia, ha dichiarato: “I giochi di Spinomenal sapranno regalare ai nostri giocatori un grande dose di divertimento, oltre a portare un po’ di varietà nella nostra collezione di titoli”.

Lior Shvartz, CEO di Spinomenal, ha commentato: “Quello con NetBet è da sempre un rapporto estremamente produttivo per entrambe le società, e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente il nostro legame attraverso il lancio in Italia delle nostre proposte. La grande influenza di NetBet sul mercato Italiano rappresenta un’ottima opportunità per noi di aumentare il numero di appassionati delle nostre slot”.

Per maggiori informazioni contatta pr@netbet.it.

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it