NetBet Italia si unisce a Espresso Games

Febbraio 12, 2024

ROME, Feb. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — NetBet Italia è orgogliosa di annunciare la sua ultima collaborazione con il dinamico fornitore di giochi Espresso Games. Questa partnership lancerà tutti i contenuti innovativi di Espresso Games sul mercato italiano, attraverso la piattaforma di NetBet Casinò.

Fondata dalla voglia di creare un’esperienza di gioco diversa dal resto, Espresso Games emerge come uno dei migliori provider sul mercato iGaming. Questa collaborazione introdurrà i giocatori italiani all’incredibile portfolio di Espresso Games, offrendo loro una grande opportunità di provare l’adrenalina e il divertimento delle proposte davvero uniche del fornitore.

Conosciuto per l’eccellente giocabilità offerta dal suo catalogo di slot e per le sue proposte all’avanguardia, Espresso Games è oggi uno dei pilastri del settore. L’unione con NetBet Italia è destinata a lasciare una traccia sul mercato iGaming del nostro paese.

Da sempre, NetBet collabora con i leader del settore del gioco per offrire a tutti i suoi clienti solo prodotti di alta qualità, perché i suoi giocatori possano sfruttare al meglio le loro sessioni al casinò. Questa partnership con Espresso Games, che si unisce al resto dei grandi fornitori del casinò, regalerà agli utenti della piattaforma online un’esperienza di gioco diversa dal resto.

“Siamo felicissimi di dare il benvenuto a Espresso Games nella nostra famiglia”, ha dichiarato Claudia Georgevici, PR manager di NetBet Italia. “L’approccio innovativo di Espresso Games al gioco si allinea perfettamente alla nostra volontà di offrire solo il meglio dell’intrattenimento ai nostri clienti. Non vediamo l’ora di introdurre le fantastiche proposte Espresso Games ai nostri utenti italiani. Speriamo che questa collaborazione possa durare a lungo.”

Tiziana Cannizzaro, direttore commerciale per l’Italia di Espresso Games, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter collaborare con NetBet, un casinò famoso in tutto il mondo e con ampia fama sul mercato italiano. Questa unione permetterà a Espresso Games di conquistare nuovi giocatori in Italia e quindi espandere il nostro brand. La nostra migliore selezione di giochi è ora disponibile per il mercato italiano e speriamo che questa collaborazione duri a lungo.”

Tra i migliori titoli di Espresso Games troviamo Apple Temptation, Rooster Booster e Angel or Joker, ognuno dei quali provvisto di un gameplay unico, grafiche mozzafiato e funzionalità originali.

I giocatori possono ora accedere alle proposte di Espresso Games visitando il sito di NetBet Italia.

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it.

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l’accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it