New Entry per Business Intelligence Group SRL: “Marco Morelli, il nuovo CFO, entra in azienda per accelerare il processo di innovazione”

Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – Pisa, 12/01/2023 – Progetti in forte espansione e un nuovo ingresso in azienda. Parte in grande il 2023 di Business Intelligence Group, arruolando Marco Morelli, esperto in Finance & Project Management che vanta esperienze nelle più importanti realtà strategiche del panorama europeo. Ad annunciare la new entry nell’azienda è Gianni Bientinesi, CEO & Founder di Business Intelligence Group SRL.

“Marco Morelli entra in azienda per accelerare il processo di innovazione. Il suo ruolo sarà quello di rafforzare il nostro team e creare nuovi punti di contatto nella nuova sede di Pisa. Prevediamo una crescita significativa della nostra realtà, ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione delle PMI”.

La nuova sede di Pisa: Business intelligence Group inaugura l’hub dell’innovazione

Business intelligence Group ha inaugurato la nuova sede in via Umberto Forti a Pisa nel polo Montacchiello della Forti Holding S.P.A., società attiva nel campo dello sviluppo di aree immobiliari ad alto potenziale di crescita. L’area di Montacchiello è una vera e propria area di eccellenza in Toscana per attività con elevato livello di specializzazione: all’interno del polo fanno capo un gruppo di aziende con attività che spaziano dalla consulenza allo sviluppo innovativo e tecnologico delle aziende.

“Si tratta di una decisione strategica importante: questo ci permetterà di vivere in un contesto sinergico e di rimanere vicini ad alcune delle università e dei centri di ricerca più prestigiosi in Italia e all’estero, come la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale e il CNR. Il nostro obiettivo di medio periodo è quello di sviluppare un HUB dell’innovazione destinato a diventare una risorsa preziosa per l’innovazione nei mercati futuri entro i prossimi tre anni. Siamo fiduciosi che, grazie alla vicinanza a questi centri educativi di eccellenza questa nostra ambizione potrà essere realizzata più velocemente”, commenta Gianni Bientinesi.

Marco Morelli, CFO di Business Intelligence Group: a supporto della crescita sostenibile dell’azienda

Marco Morelli avrà una missione ben precisa: a partire dalle sue core competence sviluppate nel corso degli anni in ruoli di CFO e Project Manager in realtà multinazionali, entra nella famiglia di Business Intelligence Group per supportare la crescita sostenibile dell’azienda. Nel medio periodo poi, la sua attività si focalizzerà sulla gestione “Lean” dei progetti in corso e lo sviluppo di nuove iniziative finanziarie e commerciali per allargare sempre di più le leve di crescita dell’azienda.

Per Business Intelligence Group il 2023 rappresenta un anno importante, dato che il team è chiamato a confermare gli ottimi risultati fatti registrare nel 2022. Morelli, in questo contesto, è chiamato a prendere in mano l’area Finance e Gestionale, per portare fin da subito valore all’organizzazione aziendale, così da garantire il presidio necessario visto i molteplici progetti innovativi che sono in fase di lancio.

L’apertura del nuovo ufficio a Pisa, spesso descritta come la Silicon Valley italiana, è un’importante decisione strategica di BIG. Questo permetterà alla startup innovativa di rimanere vicini ad alcune delle università e dei centri di ricerca più prestigiosi in Italia e all’estero, come la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale e il CNR. L’obiettivo di medio periodo è quello di sviluppare un HUB dell’innovazione destinato a diventare una risorsa preziosa per l’innovazione nei mercati futuri entro i prossimi tre anni.

Cosa rappresenta oggi Business Intelligence Group per il mercato:

ECCELLENTE: Business Intelligence Group pone l’eccellenza come base fondamentale per svolgere ogni singola attività. L’eccellenza poi si traduce in qualità apprezzata e riconosciuta dai nostri clienti e viene ricercata attraverso costanza e dedizione nelle attività quotidiane.

INNOVATIVA: Business Intelligence Group vuole spostare l’attenzione dalla raccolta dei dati all’ascolto dei bisogni reali e l’innovazione più grande portata avanti dal suo Founder in primis è quella di perseguire il concept che “i Big Data devono essere sostanziati dagli Small Data”.

EMPATICA: Business Intelligence Group si pone come un partner con un approccio “NO FRILLS”: un servizio essenziale ma accurato che consenta di prendere le migliori decisioni nei giusti tempi. Questo significa condividere la responsabilità nella costruzione dei piani strategici e la loro applicazione operativa a fianco dei nostri Clienti-Partner.

Su quanto è nella Vision di Business Intelligence Group citiamo, non a caso, le parole del suo CEO & Founder Gianni Bientinesi, per meglio comprendere quali sono le linee guida che utilizziamo e quali ogni giorno ci ispiriamo: “A mio avviso Accessibilità, Ecosostenibilità, Innovazione e attenzione alla Salute sono i veri parametri di riferimento per tutte le aziende che guardano con ottimismo al futuro.

In tutte le analisi e attività di ricerca è nostra responsabilità rimettere al centro le persone: le informazioni devono diventare delle storie che emozionano”

Contatti:

Link sito: www.businessintelligencegroup.it

Informazioni per la stampa info@habitante.it, tel +39 3914584964