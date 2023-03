NewCold apre un nuovo magazzino a Fiorenzuola d’Arda e prosegue la costruzione del più grande hub logistico del food in Europa

Marzo 14, 2023

(Adnkronos) – Milano, 14 marzo 2023 – NewCold, una delle aziende di logistica del magazzino automatizzato e della catena del freddo in più rapida crescita, apre un nuovo magazzino a Fiorenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza. Il nuovo hub costituisce un investimento da circa 70 milioni di euro.

Il sito NewCold di Fiorenzuola D’Arda, situato in uno dei punti strategici della logistica Italiana, prevede lo sviluppo di quattro magazzini distinti, per un totale 250 mila posti pallet in 380.160 m3.

Il primo magazzino è già stato completato a novembre 2022, attualmente vi lavorano 50 persone a tempo indeterminato, che aumenteranno fino ad un massimo di 200 dipendenti durante i mesi di picco della produttività, con un indotto di più di 60 fornitori e una capacità di 75mila posti pallet.

All’apertura di questo secondo lotto seguirà, nei prossimi anni, la costruzione di due ulteriori magazzini di analoga capacità, non solo per il congelato ma anche per il fresco. L’investimento previsto per lo sviluppo di ogni fase è di circa 70 milioni di euro. Una volta completato, nel 2027, si tratterà dell’hub logistico del food più grande d’Europa.

Per fornire un servizio capillare sul territorio Italiano, l’espansione di NewCold – che ha quartier generale a Breda, nei Paesi Bassi, e si estende su tre continenti con una rete globale di 15 sedi e un team di oltre 1.600 dipendenti – continuerà anche nel Centro Italia. L’azienda nei prossimi mesi punta a raddoppiare la capacità del magazzino di Borgorose (provincia di Rieti), che conta attualmente 20 dipendenti e, per la fine del 2024, aprirà a Ferentino (Frosinone) il suo terzo polo logistico.

“L’apertura della seconda fase della nostra struttura a Fiorenzuola d’Arda è un altro passo importante nei nostri piani per l’Italia”, afferma Abhy Maharaj, Chief Commercial Officer, “Con ogni traguardo, vediamo l’Italia come punto di riferimento per una logistica sostenibile ed efficiente con i nostri magazzini automatizzati. Ma soprattutto siamo orgogliosi di creare occupazione e cambiamento a lungo termine nella regione. Congratulazioni a Luca, al suo team e ai suoi partner per aver realizzato questo progetto”.

“Siamo davvero felici di poter annunciare questa nuova apertura, che segna un’ulteriore importante tappa dell’espansione di NewCold in Italia”, commenta Luca Quaresima, Country Manager per l’Italia. “Il nostro obiettivo è di continuare a investire in questo Paese tramite lo sviluppo di magazzini innovativi, in cui garantire la massima sicurezza alimentare con una significativa riduzione, al contempo, dell’ingombro e dell’energia necessari per il loro funzionamento”.