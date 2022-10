Nicholas Perpiglia: “VAFFA Game, uno dei primissimi play-to-earn su telefono mobile diventa multiplayer”

Settembre 29, 2022

(Roma, 29/9/22) – Il Vaf Gaming Studios nato a Londra ora si espande con realtà autonome in diversi Paesi a partire dall’Italia dove ha appena costituito la sua prima branch

Roma, 29 settembre 2022. Con il ‘VAFFA’ si possono prendere dei lauti benefici, non è una metafora, è esattamente quello che accade col Gioco online che in questo momento sta entrando sul mercato globale, partendo dall’Italia: VAFFA Game, uno dei primissimi play-to-earn su telefono mobile già presentato a inizio anno raccogliendo grande consenso.

“VAFFA è il diminutivo simpatico e mai inteso come volgare di una parola molto nota in Italia per mandare a quel paese qualcuno o qualcosa. Nel Game è rappresentato da una cellula primordiale, che deve combattere infinite battaglie contro infinite altre cellule per primeggiare e diventare infine un essere umano”, puntualizza Nicholas Perpiglia, CEO di Vaf Gaming Studios che nasce a Londra ed ora si espande con realtà autonome in diversi Paesi a partire dall’Italia dove ha appena costituito la sua prima branch. “Il play-to-earn è molto ricco d’appeal come art design ed al contempo molto semplice da utilizzare, pur essendo nella categoria del WEB 3.0 ma conservando diversi tratti tipici del 2.0 affinché chiunque possa utilizzarlo senza fatica”.

L’innovativo Game viaggia sulla Server House Amazon ed è sviluppato seguendo i migliori standard di sicurezza: è indirizzato al mercato del Mobile, e già scaricabile sugli Store ufficiali di Google ed Apple. Peraltro disponibile anche su PC accedendo direttamente al sito https://vaffacosmo.io.

“Dal 1° Ottobre la grande novità: il Game diventa multiplayer di tiro al bersaglio, consentendo quindi a chiunque di sfidare chiunque altro, in partite 1 contro 1 come pure in tornei con anche migliaia di partecipanti”, spiega Perpiglia. “Al vincitore ricchi premi in Luxpoint, convertibili come meglio preferisce andando nello store di Metaland, il metaverso che ospita il Game, e scoprire che può scegliere tra oltre 100.000 prodotti di uso quotidiano: da articoli di abbigliamento, a prodotti per la casa, di telefonia, di tecnologia, oppure convertirli in Engy token ufficialmente listati come token exchange. La cosa più eccitante – prosegue – sarà però il fatto che per la prima volta si potrà sfidare un Ghost Bot: ovvero sé stessi. Ghost Bot rappresenta infatti artificialmente chi lo sfida, essendo elaborato secondo tutte le variabili registrate in precedenza da chi lo sfida. Per la primissima volta il giocatore più debole avrà quindi la possibilità di vittoria eguali a quelle del giocatore più forte. Potrà partecipare, in ogni caso, ai tornei con migliaia di iscritti dove potrà vincere anche premi imponenti, e quindi potrà solo esserne felice per sé. Sì, è chiaro – aggiunge Nicholas Perpiglia – i giocatori più forti avranno ovviamente più possibilità di vittoria, come è giusto che sia. Ma anche i meno bravi, con VAFFA, saranno questa volta premiati e, paradossalmente, con le sfide contro i Ghost Bot potranno vincere anche più dei migliori sul campo”.

L’altra novità rilevante riguarda il meccanismo dei premi nei Tornei. Chiunque vincerà non meno della metà della sua iscrizione, rendendo il gioco, per la prima volta, capace di premiare tutti.

“Abbiamo voluto creare un Game capace di porsi al vertice come possibilità di ritorno ed al momento, per quello che vedo, VAFFA è indubbiamente il più ricco play-to-earn sul mercato. Per scoprire il Game basta fare download dal telefonino Apple o Android, del tutto gratis di Vaffa Arcade, e immediatamente iniziare una serie di 10 match ad iscrizione gratuita. Da quel momento chiunque impara l’essenziale del Game e scopre quanto gli può rendere. Sì, è vero – conclude il CEO Perpiglia – l’eccitazione è assoluta. C’è già chi si è fatto i calcoli e visto che con un’ora di gioco al giorno può portare a casa quel che gli serve per innumerevoli bisogni. Ci fa molto piacere, ma sappiano tutti che la vera resa scatta per chi lo ‘viralizza’: forniamo noi stessi tutte le informazioni per riuscirci al meglio e spieghiamo anche quanto rende”.

Contatti: https://events.vaffacosmo.io/landing-viral/