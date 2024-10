Nico Brizzi, Codice Ristorazione: il Bestseller del Financial Chef n° 1 al mondo su come avere successo nel settore del food

18 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 18.10.2024 – Una risorsa imperdibile per gli imprenditori della ristorazione che desiderano superare la crisi del settore e rilanciare la loro attività con un format vincente, capace di prosperare nel mercato attuale, altamente selettivo e competitivo.

Per chef e ristoratori che vogliono dare nuova vita alla loro attività, è ora disponibile l’ultimo libro di Nico Brizzi, “CODICE RISTORAZIONE: Il Protocollo Definitivo Per Passare Da Artigiano A Imprenditore, Creare Il Tuo Format Di Successo E Aumentare Margini E Profitto Con Il Tuo Ristorante” (Bruno Editore). Questo manuale offre strategie pratiche, testate in centinaia di aziende per aumentare la redditività e il profitto, permettendo agli operatori del settore di emergere e prosperare nel competitivo mercato della ristorazione moderna.

“Codice Ristorazione è il manifesto della rivoluzione imprenditoriale nel settore del food,” afferma Nico Brizzi, autore del libro. “Il mio obiettivo è mostrare agli chef la strada giusta per uscire dal mercato della manodopera e diventare manager in cucina e imprenditori di sé stessi attraverso un’unica competenza in più: la gestione finanziaria. Seguendo il mio modello e ispirandosi alle pratiche con cui sono diventato il 1° Financial Chef al mondo, potranno elevarsi al di sopra delle masse, lanciare una carriera di successo e diventare una risorsa di valore per il mercato.”

Secondo l’autore, la gestione finanziaria è la chiave per misurare ogni processo operativo e decisionale all’interno di un’azienda, per guidare il proprio business in modo consapevole e prendere decisioni informate quando si tratta di definire le strategie di sviluppo a breve e lungo termine. Per questo motivo, il testo di Nico Brizzi insegna al ristoratore un metodo pratico per gestire il proprio business con piena consapevolezza e controllo.

“Dopo aver lanciato oltre 100 format di ristorazione, il mio obiettivo è aiutare le piccole aziende a gestione familiare ad adottare un modello di business industrializzato, migliorando così performance e posizionamento sul mercato, uscendo dalla categoria delle commodity e creando un brand di valore per emergere nel settore della ristorazione moderna.”

Giacomo Bruno, editore del libro incalza: “Nico Brizzi è riconosciuto come una vera autorità nel settore della formazione manageriale in Italia. Attraverso la Restaurant University, ha già aiutato migliaia di persone a costruire una carriera di successo nel mondo del food.”

“Giacomo Bruno è l’editore più autorevole in Italia per il lancio di Bestseller su Amazon. Dal 2018 è anche uno dei miei mentori nel settore digitale” conclude l’autore. “Ho scelto quindi di affidarmi a Bruno Editore perché ero certo che mi avrebbe aiutato a dare al mio libro la visibilità necessaria per raggiungere il mio obiettivo: aiutare ogni anno almeno 1.000 chef e imprenditori a trasformare la loro attività in un business di successo nel settore della ristorazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3MYHJB8

Nico Brizzi è il fondatore della Restaurant University, la prima scuola di formazione manageriale in Italia per l’imprenditore nella ristorazione. Nico ha rivoluzionato il settore della formazione in Italia, aiutando chef e ristoratori a costruire carriere di successo e a gestire attività artigianali con un modello imprenditoriale. Imprenditore, consulente e formatore Nico Brizzi è un pioniere che sta ridefinendo le regole del gioco nel mercato della ristorazione. Scopri di più su: www.restaurantuniversity.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it