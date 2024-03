Nicola Dosso, Harahel: con l’app 3Rate, pagamenti dilazionati senza interessi anche nei piccoli negozi

26 Marzo 2024

(Adnkronos) – La formula del pagamento online in 3 rate è sempre più diffusa tra i consumatori ma ora, grazie all’app 3Rate, è possibile pure per i negozi fisici e i professionisti. Un’opportunità anche per banche ed enti creditori

Rovigo, 26 marzo 2024. Pagare online in 3 rate, senza interessi, è una pratica che si sta diffondendo sempre di più perché consente di poter effettuare un acquisto anche a chi non ha una disponibilità immediata per la spesa: si stima che il 43% circa dei consumatori rinuncerebbe ad un acquisto se non avesse la possibilità di pagarlo in 3 rate. Un’opportunità che, però, fino ad ora poteva essere offerta solo da grandi gruppi di e-commerce mentre i negozi fisici fungono spesso da show room per vedere da vicino e provare prodotti che poi si compreranno online, dilazionando il pagamento. Ma ora, grazie all’App “3Rate”, anche le piccole attività commerciali possono mettere a disposizione questa soluzione. “Questo servizio – spiega Nicola Dosso, Ceo e fondatore di Harahel che ha ideato l’applicazione – rappresenta uno strumento davvero innovativo e vantaggioso per supportare i negozi fisici a competere con gli e-commerce online. Oltre ad essere ovviamente un’occasione per i consumatori che possono accedere a servizi e prodotti che altrimenti potrebbero risultare fuori portata”.

L’app 3rate è rivolta a negozi o qualsiasi altra attività che venda al consumatore ma anche a categorie di professionisti che offrono servizi e prestazioni. Il funzionamento dell’applicazione è semplice: il negoziante o il professionista paga un piccolo contributo di attivazione e un canone annuale per usufruire del servizio ed avere assistenza fin da subito; a lui arriverà immediatamente l’importo della vendita, detratto di una piccola commissione a favore dell’ente erogatore, mentre il cliente paga in 3 rate senza alcun interesse. “Da quando l’abbiamo lanciata – continua Nicola Dosso – l’applicazione è stata subito un successo con migliaia di richieste e grande soddisfazione da parte di chi l’ha attivata e da parte dei loro clienti. E noi siamo doppiamente soddisfatti perché da sempre abbiamo anche uno scopo sociale: aiutare a vivere i negozi di vicinato, che sono importanti luoghi di relazioni umane e personali e contribuiscono ad evitare il degrado delle grandi città, delle periferie ma anche dei piccoli paesi di provincia. Inoltre, con la nostra soluzione, vogliamo contrastare una pratica sempre più diffusa: quella di visitare i negozi fisici per visionare i prodotti, per poi acquistarli online per approfittare del pagamento in tre rate. Ora, grazie alla nostra app, i clienti hanno la possibilità di acquistare direttamente in negozio con la stessa flessibilità di pagamento, godendo dell’ulteriore vantaggio di ottenere il prodotto immediatamente, senza dover attendere i tempi di consegna tipici degli e-commerce. Questo rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento dei negozi locali, offrendo loro uno strumento per competere efficacemente nel mercato digitale.”.

I vantaggi dell’applicazione sono importanti anche per le banche e gli enti creditori che permettono il pagamento in 3 rate o più. “E’ vero – conferma Nicola Dosso – è un mercato molto vasto e ancora inesplorato. Per questo il nostro obiettivo ora è cercare di creare nuove partnership e collaborazioni con società di investimento, banche ed enti creditori. L’integrazione con investitori o provider che scelgono di far parte della nostra app non è solo un’opportunità per migliorare ulteriormente la nostra piattaforma, ma rappresenta anche un investimento strategico. Attraverso questa collaborazione, gli investitori e i provider possono accedere a un mercato emergente, beneficiando della nostra vasta rete e della nostra expertise nel settore del microcredito e dei pagamenti rateizzati. Inoltre, e soprattutto, questa sinergia contribuirà significativamente a sostenere i negozi fisici, aiutandoli a navigare nell’era digitale e a trovare nuove vie per la loro crescita e visibilità nel mercato.”.

Per informazioni si può consultare il sito https://3rate.app