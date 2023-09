No.3 Gin vince il Trophy Award – Pre Mixed all’International Spirits Challenge 2023

Settembre 15, 2023

(Adnkronos) – Milano, 15 settembre 2023. No.3 Gin, l’ultra premium London Dry Gin, è stato premiato all’International Spirits Challenge con il Trophy Award – Pre Mixed, a seguito del doppio oro per il suo cocktail ready to drink Vesper Martini.

Lanciato nel 2020, il Vesper Martini ready to drink in edizione limitata è stato creato in collaborazione con Alessandro Palazzi dell’iconico DUKES Bar di Mayfair ed è morbido e soave come l’iconica spia che gli ha dato il nome, Vesper Lynd.

Questo cocktail utilizza una raffinata miscela di No.3 London Dry Gin e i migliori vermouth e vodka per un risultato di alta qualità da gustare a casa, con le sue note di arancia dolce, vivaci agrumi e ginepro profumato, per finire con un pizzico di spezie.

“Siamo molto orgogliosi della nostra selezione di cocktail ready to drink e siamo entusiasti di vincere il premio di quest’anno per il Vesper Martini, lanciato per la prima volta tre anni fa” – ha dichiarato Madeleine Axelsson, Global Brand Controller di No.3 Gin – “Questo riconoscimento testimonia la continua maestria e l’eccellenza che cerchiamo di perseguire nel creare il nostro No.3 Gin”.

A proposito dell’ispirazione alla base della collaborazione, Alessandro Palazzi, Bar Manager del DUKES Bar, ha commentato: “Il Vesper Martini è il Martini più popolare al DUKES; la mia versione utilizza vermouth inglese e vodka polacca e, soprattutto, No.3 Gin: un gin autentico, genuino, a base fondamentalmente di ginepro, proprio come dovrebbe essere. È stato un piacere aver lavorato con No.3 per creare questo Vesper Martini ready to drink, affinché tutti possano apprezzarlo”.

Giunto alla sua ventottesima edizione, l’International Spirits Challenge è l’evento principale nella promozione di distillati di eccezionale qualità provenienti da tutto il mondo, ricevendo oltre 1.700 iscrizioni da quasi 70 paesi in tutto il mondo.

UFFICIO STAMPA GIN No.3

DAG Communication pallini@dagcom.com

Barbara Orrico borrico@dagcom.com– 347 5419012

Miriana Cappella mcappella@dagcom.com – 370 1569522

A proposito di No.3 London Dry Gin

No. 3 London Dry Gin è stato creato dal più antico commerciante di vino e distillati della Gran Bretagna, Berry Bros & Rudd.Il nome No. 3 si riferisce all’indirizzo di Berry Bros a St. James Street a Londra, sua sede dal 1698; qui, in una delle stanze più antiche, venne trovata una chiave che ispirò l’iconico simbolo sulla bottiglia.

La loro missione era creare il London Dry Gin più pregiato al mondo: ci sono infatti voluti ben due anni per creare la ricetta perfetta, lavorando con mastri distillatori ed esperti del settore.

No. 3 London Dry Gin è un gin classico, che offre il perfetto equilibrio di ginepro, agrumi e spezie. Dal gusto definito e rinfrescante e dalla consistenza meravigliosamente morbida, è una scelta eccellente per la creazione di cocktail tradizionali.

È l’unico gin ad essere stato premiato quattro volte come “Miglior gin del mondo” all’International Spirits Challenge e, nel 2019, è stato il primo gin a vincere il prestigioso premio Supreme Champion Spirit nello stesso evento.

Note sensoriali

Bergamotto vivace e rinfrescante al palato, il giusto tagliente e agrumato, supportato dalle dolci botaniche agrumate di No.3. Finale con sottili note floreali e un accenno speziato.

Le tappe chiave di No.3 Gin

●1698: viene fondato Berry Bros. & Rudd, il più antico commerciante di vino e distillati a Londra;

●2008: Berry Bros. & Rudd inizia a lavorare per creare la ricetta perfetta per un nuovo London Dry Gin, grazie all’aiuto del Dr David Clutton (l’unico esperto al mondo con un PhD sul Gin);

●2010: dopo due anni, Berry Bros. & Rudd lancia il perfetto London Dry Gin – No.3 Gin (chiamato così in onore della sede di BBR in St. James Street n.3);

●2018: No.3 lancia una nuova bottiglia e presenta il rebranding;

●2019: No.3 diventa l’unico gin a vincere per quattro volte il premio “Migliore gin del mondo” all’International Spirits Challenge e il primo gin a vincere il prestigioso “Supreme Champion Spirit”;

●2022: No.3 Gin lancia la prima Global Cocktail Competition.

A proposito dell’Artesian Bar

Il pluripremiato Artesian Bar si trova nell’hotel The Langham di Londra. L’Artesian è in prima linea nella sofisticata scena dei bar londinesi, creando una miscela perfetta tra un’atmosfera divertente e un approccio innovativo ai cocktail.

L’Artesian ha una storia illustre, avendo vinto numerosi riconoscimenti tra cui “Il miglior bar del mondo” per quattro anni consecutivi. L’attuale team, guidato da Lorenza Pezzetta, ha stretto un’entusiasmante collaborazione per portare Artesian in una nuova era di splendore.