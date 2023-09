NoiDiNotte, il brand italiano leader nel settore pigiameria

Settembre 26, 2023

(Adnkronos) – Napoli – 26/09/2023 – NoiDiNotte è un’azienda specializzata nella produzione e nella distribuzione di pigiami e biancheria da notte, una realtà che rappresenta un’autentica eccellenza del settore sia per la sua notevole storia che per la qualità e la ricercatezza delle sue proposte.

La nascita dell’attività risale addirittura agli anni Cinquanta, quando la Bifulco Distribuzione, denominazione che compare ancora oggi nella ragione sociale dell’azienda, aprì in quel di Napoli, focalizzandosi fin da subito sugli articoli di pigiameria; gli ottimi riscontri di mercato, unitamente ad una gestione sempre molto scrupolosa e lungimirante, hanno consentito a quest’impresa partenopea di essere sempre competitiva e all’avanguardia.

Un anno particolarmente rilevante, nella storia dell’attività, è stato il 2002, quando è stato fondato il marchio NoiDiNotte, con cui l’azienda è oggi conosciuta dal grande pubblico; un passaggio importante, questo, non solo per semplici ragioni di marketing, ma anche perché il nuovo brand ha saputo ben suggellare l’identità aziendale, basata su un’innata passione verso questo specifico settore del mondo dell’abbigliamento.

Oggi NoiDiNotte è una realtà di grande blasone sia in Italia che all’estero che vanta una rete di rivenditori scrupolosamente selezionati, un’azienda moderna che cura con attenzione la sua presenza online anche attraverso i social network; il sito web NoiDiNotte, oltre ad essere la “vetrina digitale” ufficiale dell’azienda, è anche un e-commerce da cui è possibile acquistare tutti i prodotti disponibili con pochi semplici click.

NoiDiNotte si distingue anche per la grande attenzione riservata all’ecosostenibilità, al benessere lavorativo dei propri dipendenti, oltre che per il suo approccio organizzativo fortemente incentrato sul valore del gruppo, non a caso ha avuto modo di conseguire importanti certificazioni e riconoscimenti.

I prodotti di pigiameria, disponibili in tante varietà per uomo, donna, bambino e bambina e neonato, continuano oggi ad essere il core business di NoiDiNotte, parallelamente ad essi, tuttavia, si sono fatto spazio diverse collezioni loungewear, ideali per sentirsi comodi ed eleganti tra le mura domestiche.

A livello generale, ad ogni modo, definire le creazioni di NoiDiNotte come dei semplici pigiami è davvero riduttivo: per vestibilità, eleganza e cura del dettaglio, infatti, molte delle sue proposte non hanno nulla da invidiare a camicie, felpe, maglioni e altri capi fashion.

Le opportunità di scelta sono tantissime, si spazia infatti da articoli dal disegno raffinato e ricercato a modelli più vivaci ed informali, da capi freschi e leggeri a versioni tipicamente invernali; il comun denominatore, ad ogni modo, è una grande qualità, legata alla fattura, di chiara vocazione artigianale, e alla rigorosa scelta dei tessuti.

La mission di NoiDiNotte è quella di consentire a chiunque di migliorare la qualità del sonno, proponendo capi con caratteristiche tecniche specifiche per il riposo, riservando al contempo altrettanta attenzione a stile e design.

BIFULCO DISTRIBUZIONE S.P.A.

VIA MEDINA 40 – 80133 – NAPOLI (NA)

Partita IVA: 04022971214

Email: info@noidinotte.it

Sito Web:https://www.noidinotte.com/it