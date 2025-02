Noleggio auto a lungo termine: i vantaggi del risparmio fiscale

13 Febbraio 2025

(Adnkronos) – Roma, 13/02/2025.Il mondo della mobilità aziendale e privata sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Il noleggio a lungo termine si sta affermando come alternativa sempre più attraente all’acquisto tradizionale di veicoli, soprattutto grazie ai suoi significativi vantaggi fiscali. Ne abbiamo parlato con Roberto Marotta, CEO di RMS Solutions, azienda specializzata in soluzioni di mobilità innovative.

“Il noleggio a lungo termine rappresenta oggi una scelta strategica sia per le aziende che per i privati,” esordisce Marotta. “Dal punto di vista fiscale, i benefici sono molteplici e spesso sottovalutati.”

“Per le aziende, il principale vantaggio è la deducibilità dei canoni di noleggio,” spiega Marotta. “A differenza dell’acquisto, dove l’ammortamento del veicolo ha limiti più stringenti, con il noleggio a lungo termine è possibile dedurre fino al 100% dei canoni per i veicoli strumentali all’attività d’impresa. Anche l’IVA può essere detratta in percentuali variabili, a seconda dell’utilizzo del veicolo.”

Il vantaggio di avere costi fissi e prevedibili per l’utilizzo di veicoli tecnologicamente all’avanguardia e la semplicità di gestione, di manutenzione e pratiche burocratiche con un consulente sempre a disposizione è un plus da non sottovalutare.

Basta controllare sul sito di RMS le ultime offerte di auto a noleggio a lungo termine per rendersi conto che si parte da canoni mensili alla portata di tutti.

Ma non sono solo le aziende a beneficiare di questa soluzione. “Anche i liberi professionisti e le partite IVA possono ottenere significativi risparmi fiscali,” continua Marotta. “Il canone mensile, che include tutti i servizi di gestione del veicolo, può essere dedotto nella misura dal 20% al 70% se l’auto viene impiegata ad uso promiscuo da dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

I vantaggi in termini di pianificazione finanziaria sono evidenti.”

RMS Solutions si distingue nel panorama del noleggio a lungo termine per un approccio consulenziale personalizzato. Con oltre 15 anni di esperienza l’azienda ha stretto una partnership in esclusiva con il leader di settore Ayvens, la società nata dalla fusione tra LeasePlan Italia e ALD Automotive, diventando Brand Agency con sedi fisiche a Napoli, Roma e Milano.

“La nostra forza,” sottolinea Roberto Marotta, “sta nella capacità di analizzare le esigenze specifiche di ogni cliente per proporre la soluzione più vantaggiosa. Non ci limitiamo ad offrire un servizio standardizzato, ma studiamo ogni caso singolarmente per massimizzare i benefici fiscali e operativi.”

“Il settore sta crescendo rapidamente,” conclude Marotta, “e sempre più clienti si rivolgono a noi dopo aver compreso i vantaggi di questa formula. Oltre ai benefici fiscali, il noleggio a lungo termine offre la certezza dei costi e l’eliminazione di tutte le incombenze legate alla gestione del veicolo.”

La consulenza specializzata di RMS Solutions sul noleggio auto permette di navigare con sicurezza tra le varie opzioni disponibili, garantendo la massima ottimizzazione fiscale e gestionale. Un servizio che si rivela particolarmente prezioso in un momento in cui la mobilità aziendale e privata sta attraversando una profonda trasformazione.

Per maggiori informazioni e consulenze personalizzate, RMS Solutions mette a disposizione il proprio team di esperti, pronti a guidare i clienti verso la soluzione più adatta alle loro esigenze.

Contatti

Sito web: https://www.rmsolutions.it/

Ufficio stampa: https://www.forzaseo.com/it/