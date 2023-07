Nomadia si aggiudica un investimento da parte di Hg per contribuire alla creazione di un leader europeo nel settore della mobilità intelligente e del software di gestione dell’assistenza sul campo

Luglio 25, 2023

PARIGI, 25 luglio 2023 /PRNewswire/ — Nomadia, leader europeo nella fornitura di soluzioni SaaS per la mobilità intelligente, ha annunciato di aver ottenuto un investimento di maggioranza da parte di Hg, uno dei principali investitori in software europei e transatlantici. Nell’ambito di questa transazione, il management team di Nomadia e gli ex proprietari di maggioranza continueranno a essere investitori nell’azienda.

Con sede in Francia, le applicazioni mobili e le soluzioni SaaS di Nomadia consentono alle aziende di pianificare e ottimizzare in tempo reale gli spostamenti e le attività dei propri dipendenti mobili. Le sue soluzioni rispondono alle esigenze quotidiane di professionisti mobili come tecnici, commerciali, autisti e corrieri. Nomadia offre ai suoi clienti un ROI tangibile, tra cui l’aumento della produttività delle risorse e la riduzione delle emissioni di CO2 fino al 30%. Serve oltre 2.200 clienti e più di 188.000 utenti in 28 Paesi.

Fabien Breget, CEO di Nomadia: “Questo ingresso di Hg nel capitale di Nomadia testimonia della crescita e del posizionamento di leader che il gruppo ha saputo sviluppare. E’ ugualmente il riconoscimento del grande lavoro svolto quotidianamente dai nostri collaboratori. Siamo rimasti colpiti dall’expertise, dall’agilità e dallo spirito di partnership di Hg. Hg porta con sé una rete di talenti, dei mezzi finanziari considerevoli e decenni di esperienza nella crescita di aziende di software di alto livello. Questa partnership rappresenta un formidabile trampolino di lancio per il nostro sviluppo all’internazionale e le nostre innovazioni tecnologiche sul lungo termine.”

Nomadia è al centro dell’esperienza di Hg nel settore dei software ERP e Payroll, in cui attualmente opera con un capitale di oltre 7 miliardi di euro. Negli ultimi 12 mesi, Hg ha raccolto oltre 20 miliardi di euro di capitale aggiuntivo per nuovi investimenti e ha recentemente aperto un ufficio a Parigi, Francia, per accelerare ulteriormente la sua attività nella regione.

Alexandre Flavier, Partner di Hg: “Siamo lieti di collaborare con Nomadia. Siamo rimasti colpiti dalla qualità dei loro prodotti, dalla forza del feedback dei loro clienti e dall’impatto della loro missione: consentire alle forze di lavoro mobili di aumentare la produttività, incrementando gli standard di sicurezza e riducendo le emissioni di CO2. Non vediamo l’ora di aiutarli a costruire un campione europeo, accelerando la loro crescita su scala e all’estero.”

L’investimento e l’expertise di Hg saranno utilizzati per sostenere gli investimenti di Nomadia in R&S, anche nei settori dell’IA, dell’IoT e dell’machine learning. L’azienda sarà in grado di sfruttare le best practice del portafoglio Hg, in particolare per quanto riguarda il go-to-market, l’eccellenza operativa e la roadmap della piattaforma tecnologica. Hg sosterrà inoltre la crescita internazionale di Nomadia, sia organica che tramite acquisizioni, per rafforzare la posizione di leadership dell’azienda in Europa.

