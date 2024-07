Nominato il nuovo C.d.A Salvatore Fanni confermato Presidente di G.R.E. S.p.A.

24 Luglio 2024

(Adnkronos) – Vicepresidente è Ivo Amorino. Marco Lazzarini, Furio Vari Bellanti e Sebastiano Falco consiglieri di amministrazione. Mammola e Benedettini per il nuovo Comitato strategico

Milano, 24 luglio 2024 – Si sono svolte lo scorso mercoledì 17 luglio le elezioni per il Consiglio di amministrazione di G.R.E. S.p.A., società detentrice dei marchi Trony, Mini Trony e Sinergy.

Salvatore Fanni -amministratore delegato di Jumbo S.p.A.- è stato confermato presidente del Gruppo, carica che ricopre dal 30 giugno 2015 così come Ivo Amorino, presidente di D.M.L. S.p.A., confermato vicepresidente.

Marco Lazzarini, presidente di Co.Pre Soc. Coop. A.R.L., Furio Vari Bellanti, presidente diBellanti S.p.A e Sebastiano Falco, di Falco S.p.A. sono i consiglieri di amministrazione.

Nel nominare il nuovo C.d.A., G.R.E. ha istituito un Comitato strategico composto da Domenico Mammola, amministratore delegato di Dical S.r.l. e Giacomo Benedettini, amministratore delegato diEurocom S.p.A.: in affiancamento al Consiglio di Amministrazione, questo nuovo organo agirà con il mandato di promuovere progetti innovativi orientati a una visione di sviluppo condivisa. Attraverso l’apporto di nuove forze e un costante confronto all’interno del Gruppo, avrà un ruolo chiave nel relazionarsi efficacemente con il mercato e interloquire con l’industria, con cui poter stabilire partnership sempre più solide.

Nel commentare la conferma all’incarico, il Presidente Salvatore Fanni ha dichiarato: “Questa rinnovata fiducia rappresenta un punto di partenza cruciale per affrontare le sfide future di un mercato altamente competitivo e in continua evoluzione, come quello in cui operiamo. Con il supporto del nuovo Comitato strategico, che porterà nuove forze e un costante confronto interno, continueremo a valorizzare il ruolo della sede centrale e la compattezza della nostra compagine aziendale, puntando a proseguire con determinazione e convinzione nel nostro percorso di crescita. Questo ci consentirà di orientare le nostre iniziative verso obiettivi ambiziosi e sostenibili, rafforzando la nostra posizione e promuovendo uno sviluppo responsabile e innovativo.”

