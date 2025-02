Non cadete nella trappola Wicked: Kaspersky segnala le truffe in vista degli Oscar

26 Febbraio 2025

– Milano, 26 febbraio 2025. Mentre cresce l’attesa per l’imminente cerimonia degli Academy Awards, gli esperti di Kaspersky avvertono che i cybercriminali stanno sfruttando l’occasione per ingannare gli appassionati di cinema con truffe fraudolente relative allo streaming. Queste truffe, che si presentano come false offerte di streaming gratuite per i film nominati agli Oscar, sono pensate per attirare gli utenti a cliccare su link che li reindirizzano a pagine fraudolente, in grado di rubare sia dati personali che finanziari, causando significative perdite economiche.

La truffa si basa su una semplice esca: i cybercriminali promettono l’accesso gratuito a film acclamati dalla critica e nominati agli Oscar 2025, come “Wicked”, “The Brutalist”, “Conclave”, “Emilia Perez” e molti altri. Una volta che gli utenti cliccano sul link per iniziare a guardare i film, vengono reindirizzati immediatamente a una pagina fraudolenta, o vengono invitati a “creare un account gratuito”, richiedendo di inserire informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono) e i dati della propria carta di credito per attivare una “prova gratuita”. Le vittime rischiano così di subire danni economici da parte dei truffatori o di sottoscrivere abbonamenti costosi e indesiderati.

“La nostra analisi mostra come i cybercriminali stanno sfruttando la notte degli Oscar per colpire i fan che desiderano vedere in streaming i film in nomination. Si tratta di truffe sofisticate, che spesso imitano piattaforme di streaming legittime, ma l’obiettivo è chiaro: rubare i dati o svuotare i conti bancari. Invitiamo quindi gli utenti a verificare sempre la fonte di qualsiasi servizio di streaming e a evitare di cliccare su link sconosciuti poiché nessun film premiato vale il costo della propria identità compromessa”, ha commentato Olga Svistunova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky.

Per proteggersi dalle truffe, Kaspersky consiglia di:

Prestare attenzione alle date di uscita ufficiali dei film nei cinema, sui servizi di streaming, in TV, in DVD o su altre piattaforme.

Verificare l’autenticità dei siti web prima di inserire i propri dati personali e affidarsi solo a pagine web ufficiali per guardare o scaricare film. È bene controllare due volte gli URL e l’ortografia dei nomi dei siti.

Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile in grado di identificare gli allegati dannosi e di bloccare i siti di phishing.

Evitare i link che offrono la possibilità di vedere i contenuti in anteprima e, in caso di dubbi sulla loro autenticità, verificare direttamente con la società di distribuzione.

