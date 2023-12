Dicembre 1, 2023

STOCCARDA, Germania, 1 dicembre 2023 /PRNewswire/ — L’organizzazione internazionale di esperti DEKRA prevede per il 2023 un record di vendite storico. “Finora, il 2023 è stato un anno eccellente per DEKRA”, ha affermato Stan Zurkiewicz, AD di DEKRA e Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel suo resoconto preliminare per l’anno. “Siamo molto ottimisti: siamo convinti che raggiungeremo l’obiettivo di un fatturato di più di quattro miliardi di euro per l’intero anno. Si tratta di un record per DEKRA e siamo molto orgogliosi”. Prevediamo che tutte le divisioni servizi e le regioni supereranno nettamente le loro prestazioni di vendita del 2022 e che alcune registreranno valori di crescita importanti a due cifre.

Oltre agli eccellenti risultati commerciali, DEKRA riferisce che la sua Strategia 2025 si sta sviluppando nel modo previsto, dando i suoi frutti. L’azienda ha introdotto con successo servizi di formazione, consulenza, test, verifica e ispezione nelle sue aree di crescita strategica: Intelligenza artificiale, Cyber sicurezza, Sostenibilità e Mobilità del futuro, affermandosi come partner strategico nell’intera catena del valore di questi settori.

Mentre per il settore TIC (Test, Ispezione e Certificazione) in generale si prevede una crescita annua di circa il 5%, DEKRA pronostica per i prossimi anni una crescita a due cifre per i suoi settori commerciali del futuro. L’azienda è ben posizionata per sfruttare al meglio questa traiettoria ascendente e punta a distinguersi dai suoi concorrenti.

Leggi la versione integrale: https://www.dekra.it/it/news/

Contact:Uta LeitnerCorporate CommunicationsHandwerkstraße 1570565 Stuttgart, GermanyPhone +49.711.7861-2877Fax +49.711.7861-742877E-Mail uta.leitner@dekra.comwww.dekra.com/en/press-overview

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/nonostante-una-crescita-globale-moderata-dekra-prevede-per-il-2023-un-record-di-vendite-storico-302002479.html