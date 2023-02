Nosh Roma, Massimiliano Evangelista: “L’aperitivo sempre più centrale nella costruzione della socialità delle persone”

Febbraio 7, 2023

(Adnkronos) – Il responsabile del locale romano racconta l’attrattiva esercitata verso turisti, giovani e lavoratori dall’aperitivo

Dai turisti in visita nella Città Eterna agli impiegati, dagli studenti agli imprenditori, passando per gli amici che si ritrovano per un momento di relax, ormai è l’aperitivo la forma di ristorazione protagonista indiscussa capace di riunire le persone nella fascia oraria a cavallo tra il tardo pomeriggio e la cena, talvolta diventando vero e proprio pasto finale della giornata. Ma perché questo interesse attorno all’aperitivo? “Ci si adegua ai tempi moderni, dove tendenzialmente si evitano molteplici portate, con la voglia di socializzare al primo posto nelle esigenze delle persone”, raconta Massimiliano Evangelista, titolare a Roma del locale Nosh. Evangelista lavora nel campo della ristorazione fin dalla giovane età, potendo osservare nel corso del tempo i cambiamenti avvenuti nel settore. Oggi l’aperitivo va di moda, accompagnato da cocktail e bevande di vario genere a seconda dei gusti: dalla classica birra al prosecco, dallo Spritz al ricercatissimo Hugo. “Associamo varie pietanze sfiziose ai nostri aperitivi, parliamo di rustici, pizzette, tartare e primi freddi, senza dimenticare i salumi e formaggi classici della tradizione italiana”, racconta Evangelista, che gestisce Nosh insieme al figlio Emiliano. Una pratica diventata vero e proprio fenomeno sociale da nord a sud, isole comprese, copiato spesso e volentieri anche dai Paesi stranieri e che rende il momento dell’aperitivo un unicum nella giornata delle persone. Nosh Roma propone la sua versione di aperitivo in un ambiente moderno, in stile industrial, amato dai giovani e dai lavoratori. Aperto già dall’ora di colazione, il locale di Massimilano ed Emiliano Evangelista è operativo anche all’ora di pranzo, frequentato da professionisti e avvocati della zona, presente in un’area strategica tra Roma Nord e la vicina zona del Vaticano, lo Stadio Olimpico e Viale Mazzini. “L’apertura di una serie di strutture ricettive quali i b&b hanno permesso alla zona di crescere. Accogliamo quotidianamente numerosi turisti, che provano l’aperitivo di Nosh e rimangono colpiti dalla qualità delle pietanze”, prosegue Evangelista. Non solo un aperitivo ma una vera e propria esperienza, sempre più amata dagli italiani e dai turisti che visitano il Belpaese e la capitale.

· CONTATTI: massimilianoevangelista@gmail.com