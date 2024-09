NotaioFacile, dal 2012 il portale più autorevole per scegliere il Notaio online: “Ogni giorno migliaia di persone si rivolgono a noi e ora siamo pronti anche all’IA”

18 Settembre 2024

(Adnkronos) – Nel 2012 un’intuizione vincente, quella di portare il mondo notarile più vicino al pubblico, facilitando il contatto tra professionisti e utenti. Oggi NotaioFacile è un punto di riferimento per milioni di persone

Milano, 18 settembre 2024 – Oltre 3 milioni di persone all’anno da tutta Italia: sono queste le cifre che oggi può vantare NotaioFacile, quello che possiamo senza dubbio definire il portale più autorevole per ottenere preventivi e scegliere direttamente il Notaio online. Una storia lunga più di un decennio che oggi si prepara ad affrontare, o forse dovremmo dire ad abbracciare, anche le novità portate dall’Intelligenza Artificiale, volgendole a favore degli utenti.

Quando, nell’ormai lontano 2012, NotaioFacile ha aperto i battenti, la sua missione era una vera e propria scommessa: l’idea di avvicinare il mondo notarile – ancora distante dal web e dai suoi meccanismi – e il pubblico era tutt’altro che scontata. “La volontà era quella di accompagnare le persone verso un contatto che fosse facile, immediato e nello stesso tempo diretto e riservato, senza alcuna intermediazione – spiega il fondatore e CEO di NotaioFacile il Notaio Online® – Oggi, a diversi anni di distanza, può sembrare quasi nell’ordine delle cose, ma allora non lo era affatto, anzi: il mondo notarile ha sempre avuto delle caratteristiche del tutto particolari, che lo differenziavano e lo differenziano ancora oggi da ogni altro ambito di mercato. Per questo non è stato facile sia fare breccia nel pubblico sia, soprattutto, trovare il giusto equilibrio tra l’offrire un servizio di pubblica utilità e il rispetto assoluto delle regole di deontologia. Oggi i numeri ci danno ragione: ogni giorno sono migliaia le persone in tutta Italia che si rivolgono al nostro portale per trovare e scegliere il Notaio online”.

Diverse sono le motivazioni che spingono gli utenti a rivolgersi a Notaio Facile, dalle donazioni all’acquisto di terreni, dalla costituzione di società alle procure: soprattutto, però, ad interessare gli utenti è la possibilità di ottenere il costo dell’atto notarile per comprare casa con mutuo, seguito da quello senza mutuo, confermando il mercato immobiliare come uno dei maggiori motivi di contatto con la figura del Notaio.

Tra le novità che si preparano sul sito c’è proprio per questo anche quella di rendere sempre più chiaro agli utenti quando e come rivolgersi al Notaio anche per tutte le verifiche necessarie sugli immobili prima ancora dell’effettiva compravendita: facilitare il contatto nelle fasi preliminari di vendita potrebbe in effetti rivelarsi non solo un risparmio per il compratore, ma anche una maggiore sicurezza di non incorrere in sorprese una volta giunti all’atto finale.

Ma le novità per il futuro prossimo non si fermano qui: “Dopo aver semplificato la ricerca del notaio online, cosa che allora era davvero una novità, ci prepariamo oggi a un’altra innovazione. L’idea di fondo è quella di rendere il portale sempre più user-friendly e di rispondere alle tendenze del mercato o addirittura anticiparle. Per questo NotaioFacile si è strutturato per l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e sta già accogliendo la rivoluzione in corso così da garantire sempre un servizio di alto livello e professionale in ambito notarile. Il refactoring che stiamo portando a termine renderà il portale ancora più utile e accessibile anche a chi è completamente digiuno da competenze notarili”.

Per informazioni:

EWS srl

e-mail: info@notaiofacile.it