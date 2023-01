Nova Siri Genetics: ricerca e innovazione di fragole e piccoli frutti

Gennaio 23, 2023

(Adnkronos) – Policoro (Mt), 23 gennaio 2023. La Nova Siri Genetics, società costituita nel 2005 in Basilicata, svolge attività di ricerca e sperimentazione di nuove varietà di fragole e piccoli frutti a basso fabbisogno in freddo, adatte alle aree caratterizzate da clima mite, situati nei quattro continenti.

La mission è quella di aggiungere valore al settore fragolicolo, comparto molto dinamico, che vede l’ingresso permanente di nuovi Paesi produttori e una domanda in crescita a livello globale.

Elemento di novità per la Nova Siri Genetics è l’offerta di nuove varietà vegetali in grado di garantire produzioni precoci di alta qualità e più resilienti ai cambiamenti climatici. “L’utilizzo delle varietà di fragola di Nova Siri Genetics per la realizzazione degli impianti garantisce ai produttori vantaggi competitivi, a livello economico e commerciale” afferma Carmela Suriano, Business Development Director EMEA.

“Obiettivo della nostra ricerca – sottolinea Nicola Tufaro, breeder della società – è l’individuazione di caratteristiche specifiche della piantina di fragola, come rusticità e produttività. Tutto ciò deve essere coniugato con il gusto, l’aroma, la forma e il colore dei frutti, elementi imprescindibili per il successo di una varietà”.

Le nuove piantine così ottenute vengono testate da una rete controllata di vivaisti e produttori, presso i quali si valuta l’adattabilità delle nuove selezioni in differenti areali caratterizzati da specifiche condizioni pedo-climatiche. Una volta concluso questo processo, le varietà vengono registrate presso gli uffici competenti e possono essere distribuite tramite contratti di licenza ai vivaisti interessati, localizzati in tutto il mondo.

Le varietà di Nova Siri Genetics destinate a produttori mediterranei (italiani, spagnoli, greci e magrebini) sono moltiplicate da vivaisti italiani e spagnoli. Le piante,ottenute in vivai di altura, vengono messe a dimora dai produttori nei mesi autunnali, per poi iniziare la raccolta dei frutti dopo circa 90 giorni. La produzione è scalare e la commercializzazione avviene dai mesi invernali fino all’inizio dell’estate.

La fragola, infatti,è diventato uno dei frutti che il consumatore preferisce tutto l’anno e per allargare il calendario di produzione la Nova Siri Genetics ha quindi introdotto delle varietà precoci, consentendo ai produttori di poter immettere sul mercato europeo fragole per molti mesi all’anno,anche nei mesi invernali, grazie alle caratteristiche delle varietà e le condizioni pedoclimatiche presenti negli areali produttivi.

“Le fragole delle nostre varietà sono apprezzate da buyer e consumatori per bellezza, qualità organolettica dei frutti, dolcezza e aromaticità della polpa e vita commerciale – afferma Carmela Suriano – Gli areali di produzione della fragola, infatti, sono spesso lontani dai mercati di vendita, pertanto la shelf life delle varietà di Nova Siri Genetics è un punto di forza in termini di maggiore resistenza alle operazioni di raccolta e trasporto, in modo da arrivare fresche e profumate sulle tavole dei consumatori.”

Ma come avviene la ricerca e la sperimentazione in Nova Siri Genetics?

In laboratorio, dove la principale attività è il prelievo degli apici meristematici per coltura in vitro.Grazie a strumenti all’avanguardia,si svolgono ulteriori test di laboratorio sul materiale e si valuta le differenze somatico-morfologiche delle diverse varietà.

I campi sperimentali sono invece il luogo in cui avviene la nascita di una nuova varietà di fragola, processo che richiede tempo e dedizione. Sono, infatti, necessari almeno quattro anni di valutazione per individuare la cultivar che nel futuro potrà soddisfare al meglio le esigenze del mercato.

Infine, troviamo la serra di propagazione e conservazione in vetro, altamente tecnologica e innovativa.

Lì è possibile effettuare l’ambientamento del materiale proveniente dal laboratorio, la conservazione e propagazione della fonte primaria delle varietà di fragole e lamponi in fuori suolo,la germinazione dei semi provenienti da incroci e l’accrescimento delle piantine da essi ottenute.

Nova Siri Genetics è un esempio virtuoso del Mezzogiorno che, partendo dalla grande tradizione agricola del territorio, riesce a offrire soluzioni agli operatori globali del settore della fragola e piccoli frutti.

