Novakid e Giffoni Film Festival insieme per ispirare le star del cinema internazionale di domani

Giugno 29, 2022

(Milano, 29 giugno 2022) – La scuola online d’inglese è per la prima volta sponsor dell’evento con 3 spot dedicati e una speciale lezione gratuita a tema cinema

Milano, 29 giugno 2022 – Novakid, scuola online d’inglese per bambini dai 4 ai 12 anni, sarà presente come sponsor ufficiale alla prossima edizione del Giffoni Film Festival, la kermesse dedicata ai film per bambini e ragazzi, in programma dal 21 al 30 luglio 2022. Quello del Giffoni sarà un palcoscenico unico per presentare i numerosi servizi della piattaforma online e illustrare ai giovani “Giffoniani” l’innovativo metodo di insegnamento, basato su lezioni gratuite interattive che hanno l’obiettivo di migliorare l’inglese dei più piccoli in modo utile, accattivante e divertente. La scelta di partecipare alla 52° edizione del Festival è stata dettata dalla volontà del brand di avvicinarsi ai giovani in un contesto divertente ed informarle, per aiutarli a espandere i propri orizzonti e aprire loro un mondo di opportunità grazie alla conoscenza e all’approfondimento della lingua inglese.

Novakid e il Giffoni Film Festival hanno valori e obiettivi comuni; Giffoni è sinonimo di creatività e condivisione, di volontà di saper andare oltre le barriere sociali e linguistiche e la scelta dei temi di quest’anno, infatti, lo dimostra: amore senza etichette, disabilità, amicizia, magia, sogni nel cassetto, tutti argomenti che stanno a cuore ai giovani Gen Z. Novakid si inserisce in questa narrazione come strumento per abbattere questi confini proprio grazie alla lingua inglese, sempre più importante per i giovani e veicolo capace di creare una vera a propria comunità online e offline. Da sempre la piattaforma mette in contatto bambini da tutto il mondo grazie ai suoi Summer Camp, spronandoli a creare nuove amicizie con studenti di paesi diversi, comunicando in lingua inglese e creando ricordi indelebili.

Il brand presenzierà al palinsesto dell’evento con 3 speciali spot dedicati a 3 differenti fasce d’età, per mostrare ai giovani appassionati di cinema e alle loro famiglie i benefici che l’apprendimento della lingua inglese può apportare, anche in vista di una futura opportunità lavorativa in questo ambito, ma non solo.

Per avvicinarsi ulteriormente ai partecipanti, Novakid ha previsto una lezione gratuita sulla propria piattaforma dedicata a tutti i “Giffoniani”, che avranno modo di esplorare tutti i vocaboli relativi al mondo delle serie tv e del cinema, allenandosi per il prossimo provino hollywoodiano!

“Siamo felici ed emozionati di essere presenti per la prima volta al Giffoni Film Festival – commenta Max Azarov Co-founder e CEO di Novakid. Per noi è un’importante occasione per avvicinarci ai giovani creativi italiani e per dare loro uno strumento utile e divertente per imparare l’inglese, che gli permetta di accedere a nuove opportunità, magari anche nel mondo del cinema, serie tv o dello streaming!”

Novakid

Novakid è una scuola online di inglese per bambini fondata nel 2017 nella Silicon Valley (USA) da Max Azarov, Dmitry Malin e Amy Krolevetskaya. Più di 2.000 insegnanti esperti e qualificati conducono lezioni di inglese per bambini tra i 4 e i 12 anni attraverso la piattaforma online interattiva progettata dal brand.

Il programma educativo Novakid English as a Second Language (ESL) è conforme al Common European Framework of Reference (CEFR) ed è stato sviluppato tenendo conto degli interessi individuali e dell’età dei bambini. Novakid utilizza le tecnologie di gamification e di realtà virtuale per creare un ambiente di lingua inglese e aiuta i bambini di tutto il mondo a imparare l’inglese in modo divertente e interessante.

L’esclusivo metodo di valutazione dei progressi di Novakid (oltre 1500 parametri, test A/B e altri componenti di un approccio basato sui dati) assicura grandi risultati e consente agli insegnanti di adattare il programma alle esigenze e agli interessi individuali di ciascun bambino.

Novakid è stato riconosciuto da diverse organizzazioni in tutto il mondo:

– Secondo J’son & Partners Consulting (2021), la piattaforma ESL Novakid è leader nel suo segmento in Europa.

– Nel 2021, Novakid è stata inserita da The Org tra le Top 50 aziende identificate come società emergenti nel settore della tecnologia dell’istruzione.

– HolonIQ ha incluso Novakid nella lista del 2021 delle 100 startup più promettenti d’Europa.

– Per il secondo anno consecutivo, Novakid è stata inclusa nell’elenco annuale GSV EdTech top 150 delle principali aziende private nello spazio di apprendimento digitale.

– Novakid è stata selezionata come vincitrice del programma 2022 EdTech Breakthrough Awards, ricevendo il premio “Overall Language Learning Company of the Year”

Sito web ufficiale: novakid.it

