Numero Blu rafforza la sua presenza in Sicilia con l’apertura di una seconda sede nella città di Palermo.

6 Marzo 2025

– Milano, 6 marzo 2025 – Numero Blu, azienda italiana leader nel settore del Business Process Outsourcing (BPO), continua la sua espansione sul territorio nazionale con l’apertura di una ulteriore sede a Palermo, in viale Regione Siciliana 8161. Questa nuova struttura si affianca infatti alla sede già operativa in via Ugo La Malfa 30 e rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di crescita dell’azienda, rafforzando la sua presenza strategica in Sicilia.

La nuova sede, che si estende su oltre 1.000 mq, è stata progettata con un layout moderno e funzionale, ponendo al centro il benessere e la qualità della vita dei lavoratori: particolare attenzione è stata riservata alla creazione di spazi confortevoli e accoglienti, con aree dedicate al relax e alla socializzazione, favorendo così un ambiente di lavoro stimolante e inclusivo.

Per la nuova sede è previsto un piano di crescita che vede l’inserimento di circa 350 risorse nei prossimi sei mesi. Le principali attività riguarderanno i settori Finance, Payments, Insurance & Automotive, con un focus sull’innovazione e la digitalizzazione dei processi.

Alla guida di questa nuova fase di espansione è stato confermato Mauro Nobilomo, già direttore della prima sede palermitana. Con oltre vent’anni di esperienza nel BPO e una solida expertise nell’integrazione di soluzioni innovative per la Customer Experience, Nobilomo avrà il compito di consolidare e ampliare l’offerta di Numero Blu in Sicilia, guidando la sede in un percorso di crescita sostenibile e orientato all’eccellenza.

“Sono entusiasta di questa nuova apertura”, dichiara Mauro Nobilomo. “Questa sede non è solo un ampliamento fisico, ma rappresenta un’evoluzione del nostro approccio operativo. Abbiamo voluto creare un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, in cui tutti coloro che ne fanno parte, possano sentirsi valorizzati e supportati nella propria crescita. L’integrazione di nuove tecnologie e processi ci consentirà inoltre di garantire maggiore efficienza e benessere per i nostri colleghi, che sono il cuore pulsante dell’azienda.”

Con l’inaugurazione della nuova sede, Numero Blu rafforza il suo impegno nello sviluppo del territorio, creando nuove opportunità di impiego e crescita professionale. L’azienda continua a investire nella qualità del lavoro con l’obiettivo di rendere ogni sede un punto di riferimento per eccellenza, inclusione e sostenibilità.

A proposito di NUMERO BLU SpA

NUMERO BLU è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Leinì (TO) e Palermo; oltre 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: NUMERO BLU crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it