Numero Blu Servizi è Partner di SapCup XII

Maggio 12, 2023

(Adnkronos) – L’azienda sarà sponsor del torneo universitario di calcio a cinque più grande d’Italia

Roma, 12 maggio 2023 – Un nuovo tassello arricchisce il sodalizio tra Numero Blu, realtà italiana attiva nel BPO, e il mondo Universitario e dello sport, l’azienda ha deciso di supportare la dodicesima edizione di SapCup.

Emanazione dell’associazione Sapienza in Movimento, che si pone l’obiettivo di condividere idee ed esperienze in ambito accademico, SapCup è il torneo Universitario di calcio a cinque più importante d’Italia. La dodicesima edizione si svolgerà a Roma presso gli impianti sportivi PRO ROMA e ROMA 6 e anche quest’anno coinvolgerà più di 60 squadre ed oltre 700 giocatrici e giocatori tra 18 e 27 anni: studentesse e studenti di ogni facoltà che competeranno per la vittoria finale del torneo.

In qualità di Partner, Numero Blu sarà presente durante le 250 gare del torneo, con il proprio logo sulle divise dello staff, su tutto il materiale pubblicitario e sul sito istituzionale della manifestazione.

“Confermare la nostra presenza nel mondo Universitario e dello Sport” – afferma il C.E.O.LucaLeopizzi, – “esprime la forte condivisione dei nostri valori cardine quali: applicazione, rispetto delle regole, fair play, miglioramento continuo e sana competizione, che sono infatti principi cui attribuiamo un valore elevatissimo, ancor più se declinati nell’ambiente universitario, quello cioè dove si coltiva il talento e si formano i professionisti di domani”.

Ogni anno SapCup promuove varie tematiche di interesse sociale, sensibilizzando il pubblico sulla lotta all’omofobia, al razzismo, alle mafie, e contribuendo a informare sull’importanza della prevenzione in relazione al problema delle malattie sessualmente trasmissibili. Tutto ciò, coinvolgendo i giovani studenti, le loro famiglie e le migliaia di persone appassionate di sport che seguono il torneo.

La partnership con SapCup, che si protrarrà per tutto il 2023, consolida dunque la presenza di Numero Blu nel mondo dello Sport e segue una vasta operazione di pianificazione pubblicitaria varata dall’azienda in due stadi di massima categoria nel corso della stagione

2022/23. La collaborazione con SapCup, in particolare, nasce e si consolida sulla base di un elemento territoriale comune a entrambi gli attori della partnership, considerando che Roma ospita sia il torneo che il quartier generale di Numero Blu, poco distante dall’Università Sapienza. La forte condivisione di valori tra Numero Blu e il mondo dello sport giovanile, inoltre, consentirà a questa collaborazione di svilupparsi in modo positivo e generare risultati importanti anche in termini occupazionali.

A proposito di Numero Blu SpA

Numero Blu è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni Numero Blu non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); circa 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: Numero Blu crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti. www.numeroblu.it