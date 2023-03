Nuova Apertura di ParkinGO all’aeroporto di Lamezia Terme

Marzo 16, 2023

(Adnkronos) – Lamezia Terme (CZ), 16/03/2023 – ParkinGO sbarca anche a Lamezia Terme: i viaggiatori che scelgono di partire dallo scalo calabrese d’ora in poi avranno la possibilità di sfruttare le opzioni di parcheggio messe a disposizione da questa azienda presente nel mercato dei parcheggi aeroportuali da quasi 30 anni. Il parcheggio aeroportuale di ParkinGO si trova ad appena 1 chilometro di distanza dall’aeroporto, per un tempo di trasferimento pari a non più di un minuto. Si tratta di una soluzione affidabile e al tempo stesso conveniente per chiunque abbia la necessità di lasciare il proprio veicolo prima di un viaggio. Il servizio di trasferimento è sempre gratuito e incluso nel prezzo della sosta, ma non è questo il solo punto di forza di ParkinGO Lamezia Terme, che vanta anche tariffe invitanti e una posizione strategica davvero vicino all’aeroporto: ciò che serve a chiunque abbia la necessità di un parcheggio sicuro e al tempo stesso comodo. Il parcheggio può essere pagato online con carta di credito o Paypal, oppure direttamente in loco con bancomat, carta o contanti.

Perché scegliere ParkinGO per parcheggiare all’aeroporto di Lamezia Terme

Sono davvero tanti i vantaggi che derivano dalla decisione di parcheggiare all’aeroporto di Lamezia Terme con ParkinGO, a cominciare dalla sicurezza: si tratta, infatti, di un parcheggio che è sempre sorvegliato e vanta uno staff qualificato, capace di garantire la sicurezza del veicolo durante tutte le fasi della sosta. Altrettanto importante è la vicinanza all’aeroporto: come già accennato, il parcheggio è situato ad appena un chilometro dal terminal, il che vuol dire che è sufficiente un minuto di navetta per arrivare alle partenze, approfittando del servizio di trasferimento gratuito. Questo servizio ovviamente non permette solo di raggiungere l’aeroporto all’andata, ma anche di ritornare al parcheggio al rientro, in maniera sempre efficiente e veloce.

Le caratteristiche del parcheggio ParkinGO

Tutti i veicoli che vengono lasciati in custodia negli stalli di ParkinGO sono coperti da una polizza assicurativa che garantisce una protezione per furto e incendio. Stiamo parlando, insomma, di una soluzione davvero affidabile e vantaggiosa per chiunque abbia intenzione di lasciare la propria macchina. Inoltre, ParkinGO mette a disposizione diversi servizi extra, pensati per i clienti che desiderano un livello di comfort ancora più elevato: per esempio il servizio di car valet, che include il ritiro del veicolo e la sua riconsegna in aeroporto, senza che ci sia bisogno di passare dal parcheggio. Il car valet può essere richiesto sia per l’andata che per il ritorno, o anche solo per una delle due opzioni.

I servizi extra

Ma non c’è solo il car valet nel novero dei servizi extra disponibili con ParkinGO Lamezia Terme. Un altro benefit di cui si può usufruire è quello del lavaggio auto. In sintesi, quando si è alla ricerca di un parcheggio di qualità a breve distanza dallo scalo di Lamezia, Ecco che ParkinGO offre la soluzione migliore, grazie a un’area di parcheggio ideale per coloro che necessitano di una sistemazione per più settimane ma anche per chi deve lasciare la macchina parcheggiata solo per pochi giorni. Per 3 giorni, il costo del parcheggio parte da 8 euro e 30 centesimi al giorno; per 5 giorni, da 6 euro e 40 centesimi al giorno; per 7 giorni, da 5 euro e 70 centesimi al giorno; per 14 giorni, da 4 euro e 15 centesimi al giorno. Nel costo sono incluse la sorveglianza, la polizza assicurativa e la navetta. I prezzi possono comunque cambiare a seconda del sistema di pagamento che viene utilizzato e in base alla disponibilità di posti.

ParkinGO Group

ParkingGO Group è una compagnia nata nel giugno del 1995 con l’intento di soddisfare la domanda di parcheggi nelle vicinanze dello scalo aeroportuale di Milano Malpensa. Con il passare del tempo, poi, è diventato a tutti gli effetti un network di parcheggi: oggi si propone come una società di servizi correlati alla mobilità, con decine di location non solo in Italia, ma anche in Portogallo, in Slovacchia, in Belgio, in Austria, in Svizzera, in Germania, in Francia e in Germania. Con il tempo la realtà aziendale è cresciuta sempre di più, ottenendo un posizionamento sul mercato di valore.

Contatti

ParkinGO Group S.r.l.

Tel. 02.7979

https://www.parkingo.com/it/