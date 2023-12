Nuova Brand Identity per Jacuzzi®: essenziale, come l’acqua

Dicembre 11, 2023

(Adnkronos) – L’azienda presenta nuove linee guida per la propria immagine istituzionale e un nuovo logo, ispirati a principi di equilibrio, eleganza e discrezione

Milano, 11 dicembre 2023 – Leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere, Jacuzzi® comunica l’adozione della sua nuova Brand Identity, rinnovando la propria identità di marca, e presentando un logo completamente riprogettato, insieme a uno stile -font, colori, immagini- che sarà declinato su tutti i canali e gli strumenti istituzionali di comunicazione, attraverso il tone of voice discreto e distintivo che da sempre contraddistingue l’azienda.

Grazie a un’offerta innovativa composta da spa, vasche, docce e saune, Jacuzzi® è più di un’azienda di idroterapia e si impegna ogni giorno a garantire al proprio pubblico una proposta completa di benessere che coinvolge i sensi, tonifica il corpo e ripristina l’equilibrio interiore. Un massaggio che ringiovanisce, un bagno tranquillo che calma, un tepore avvolgente che restituisce energia: dalla tecnologia alla sua comunicazione, la nuova Brand Identity di Jacuzzi® conferma lo stile appassionato e composto, elegante e disinvolto, che da sempre accompagna l’innovazione dell’azienda in ambito domestico e hospitality, in tutto il mondo. Sin dal nuovo logo, il design della nuova Brand Identity Jacuzzi® trasmette e accentua l’esperienza: ogni espressione evoca calma e anticipa la sensazione di relax tipica di un brand accogliente, discreto e mai sopra le righe. Ora con una connotazione ancor più personale, in grado di differenziare ulteriormente Jacuzzi® e garantire al cliente gli standard di eccellenza unanimemente associati al marchio. In un mondo ossessionato col fare sempre di più, è ancora più rilevante riscoprire il potere trasformativo del relax. Perché oggi il benessere è più di un lusso: è essenziale.

Il nuovo logo. Nato nel lontano 1956, a contraddistinguere l’offerta di un’azienda familiare di pompe per l’utilizzo dell’acqua a fini terapeutici, al nome Jacuzzi® è stato graficamente aggiunto molto presto l’iconico ovale, giunto fino ai giorni nostri, che fungeva da stilema del movimento circolare dell’acqua a formare un caldo abbraccio attorno al logo stesso. Con gli anni, questo ha gradualmente attenuato il suo colore per presentarsi, da ultimo, nell’elegante bianco e nero che lo caratterizza anche in quest’ultima versione: una parola declinata in un font proprietario bold e leggermente corsivo, che richiama immediatamente lo scorrere dell’acqua, le bolle dell’idromassaggio, assieme a una sensazione di relax ed abbandono, tipica di una sessione in spa, in vasca, in doccia o in sauna. Progettato da Jackson Showalter-Cavanaugh, designer statunitense di fama internazionale, è realizzato partendo dal font francese Didot Bold Italic: ricerche condotte dall’azienda hanno attestato come il pubblico intervistato attribuisca a questo nuovo logo una connotazione preziosa, moderna, calda, sofisticata, tranquilla e fluida. Sul versante strettamente più tecnico, il nuovo logo introduce la nuova Brand Identity di Jacuzzi® che si avvale di un font differente -Post Grotesk Book- e dei nuovi codici colore -Bianco, Nero, Grigio, Ciano e Giallo- che saranno applicati a ogni strumento di comunicazione. Così come fanno i colori e i nuovi font, anche immagini e soggetti che accompagneranno la nuova comunicazione aziendale esprimeranno le fasi e gli elementi generatori di benessere, come l’acqua, l’immersione ed il contesto -urbano o naturale-, di volta in volta combinati con le foto e i render del prodotto, per comunicare un’esperienza, una sensazione, un’emozione.

“La ricerca del benessere è da sempre valore primario di Jacuzzi®” – ha affermato Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager di Jacuzzi Europe – “Comunicare questo valore con massima efficacia è un obiettivo sfidante quanto riuscire a perseguirlo: è per questo che -nella nostra forma di espressione, così come nell’impegno in ricerca e sviluppo- puntiamo sempre ad innovare e migliorarci, al fine di generare armonia e stabilire un reale allineamento con il pensiero e le preferenze del nostro pubblico. Nasce così la nuova Brand Identity Jacuzzi®, che ci accompagnerà con eleganza ed emozione da qui fino al futuro, in tutti i mercati dove vogliamo essere presenti”.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi EMEA è’ parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.

