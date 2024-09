Nuova DPS, Firenze: “Porte blindate, porte da esterno e da interno, estetica e funzionalità su misura”

30 Settembre 2024

(Adnkronos) – Sicurezza, comfort abitativo e risparmio energetico: i vantaggi di affidarsi ad un’azienda specializzata in serramenti di qualità

Firenze, 30/09/2024. I serramenti quali, porte blindate, porte da esterno e da interno, sono fattori di primaria importanza per la sicurezza, l’efficienza energetica ed il comfort abitativo degli ambienti, sia domestici che di lavoro. Optare per serramenti di qualità garantita significa investire in prodotti che durano nel tempo, resistenti alle intemperie e all’usura. La scelta di materiali di prima qualità e una corretta installazione garantiscono elevate performance funzionali, risparmio energetico ed un minor impatto ambientale.

Nuova DPS di Firenze, fondata all’inizio degli anni ’80, forte di una lunga esperienza nel settore, fa della professionalità il tratto distintivo del proprio modus operandi. Specializzata in serramenti, infissi e in tendaggi, offre una vasta gamma di modelli e materiali, permettendo di scegliere la soluzione perfetta per ogni stile e ambiente. Grazie ad un reparto tecnico altamente specializzato garantisce una flessibilità progettuale per realizzare porte da esterno e da interno moderne, classiche o minimaliste, tutte realizzabili su misura per adattarsi a qualsiasi tipologia di progetto e di budget.

“Affianchiamo i nostri clienti nella scelta della porta perfetta per completare l’arredo del proprio ambiente”, spiega Massimiliano Alessi, titolare della Nuova DPS di Firenze. “Per noi ogni progetto è unico, per questo, dopo un primo sopralluogo gratuito, offriamo una consulenza personalizzata sulle migliori soluzioni tra: legno, alluminio o PVC. I nostri tecnici esperti sono a disposizione per realizzare porte su misura alle esigenze specifiche e alle peculiarità architettoniche degli spazi. Non solo, per garantire la massima sicurezza contro qualsiasi tentativo di intrusione, proponiamo una linea di porte blindate progettate con le tecnologie più avanzate. Grazie all’uso di materiali di alta qualità e tecnologie anti-effrazione, si possono dormire sonni tranquilli, sapendo che la propria casa è al sicuro”.

Le porte blindate rappresentano una barriera fisica invalicabile contro i tentativi di effrazione, offrendo un elevato livello di protezione. Affidarsi ad un’azienda specializzata in serramenti di qualità, significa poter contare su prodotti testati e certificati, che garantiscono la massima sicurezza e tranquillità.

“I nostri serramenti sono progettati anche per migliorare l’isolamento acustico e termico degli spazi, creando un ambiente più silenzioso e confortevole ed un clima interno piacevole in qualsiasi stagione, tutto questo si traduce in un notevole risparmio sui costi di riscaldamento e raffreddamento”, sottolinea Alessi. “I nostri clienti possono contare su un’esperienza consolidata ed una professionalità certificata: non ci limitiamo alla semplice vendita di prodotti ma offriamo un servizio completo, dalla consulenza personalizzata alla progettazione, dalla misurazione all’installazione, fino all’assistenza post-vendita”.

Contatti: https://www.nuovadps.it/