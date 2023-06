Nuova joint venture per incrementare la circolarità degli imballaggi in plastica secondari

Giugno 16, 2023

ROTTERDAM, Paesi Bassi e HOHENWESTEDT, Germania, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ – LyondellBasell e AFA Nord, leader nel riciclo di film agricoli, hanno concordato la creazione di una joint venture al 50:50 che intende riciclare i materiali di scarto degli imballaggi flessibili secondari post-commerciali. La joint venture, LMF Nord GmbH, prevede di costruire un impianto di riciclaggio meccanico nella Germania settentrionale per trasformare i rifiuti di polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e di polietilene a bassa densità (LDPE) in materiali plastici riciclati di qualità da utilizzare negli imballaggi flessibili. L’avvio della produzione è previsto per l’inizio del 2025.

Gli imballaggi secondari in plastica, come le pellicole film estensibili o termoretraibili, sono utilizzati principalmente per contenere i beni di consumo imballati e proteggerli da contaminazioni e danni durante il trasporto e lo stoccaggio. Fino a oggi, questo materiale è risultato difficile da riciclare in materie prime di alta qualità in grado di soddisfare i requisiti dell’industria dell’imballaggio in termini di resistenza e trasparenza del prodotto finale.

“Questa joint venture fornirà materiali LDPE e LLDPE riciclati e integrerà la nostra attuale gamma CirculenRecover di prodotti in polietilene e polipropilene ad alta densità”, afferma Yvonne van der Laan, vicepresidente esecutivo di LyondellBasell, Circular and Low Carbon Solutions. “L’iniziativa si aggiunge ai nostri obiettivi di riciclaggio avanzato e si inserisce nella nostra strategia di polo integrato, in cui investiamo a monte per fornire materie prime da vari filoni di rifiuti plastici. Con questa efficiente gamma completa di soluzioni continuiamo a essere il partner preferito dai nostri clienti.”

La nuova unità di riciclaggio produrrà 26.000 tonnellate all’anno di LDPE e LLDPE riciclati che LyondellBasell commercializzerà attraverso la sua famiglia di prodotti CirculenRecover per l’uso in varie applicazioni, dai film estensibili ai film termoretraibili da incollaggio. La famiglia di prodotti CirculenRecover comprende un’ampia gamma di materiali riciclati meccanicamente, attualmente utilizzati in applicazioni che vanno dagli elettrodomestici, ai flaconi di detergenti fino alle valigie.

TM Recycling GmbH, consociata di AFA Nord, sarà responsabile della fornitura di materie prime per LMF Nord GmbH. TM Recycling è anche membro della Mensing Group.

“Già da diversi anni gestiamo l’unico impianto di riciclaggio di film agricoli presente in Germania e vantiamo un’ampia esperienza nella produzione di materiali riciclati”, afferma Andreas Mensing, direttore generale di AFA Nord. “Insieme a LyondellBasell possiamo contribuire a realizzare un’economia circolare e aumentare la disponibilità di soluzioni riciclate per le applicazioni di imballaggio flessibile.”

Informazioni su LyondellBasellLyondellBasell è leader nell’industria chimica mondiale e crea soluzioni per uno stile di vita sostenibile. Grazie a tecnologie avanzate e investimenti mirati, promuoviamo un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio. In tutte le nostre attività, puntiamo a creare valore per i nostri clienti, gli investitori e la società. In qualità di uno dei maggiori produttori mondiali di polimeri e leader nelle tecnologie delle poliolefine, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e di alta qualità per applicazioni che spaziano dal trasporto sostenibile alla sicurezza alimentare, passando per la depurazione delle acque e la qualità dell’assistenza sanitaria. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.lyondellbasell.com o seguire @ LyondellBasell su LinkedIn.

Informazioni su AFA NordAFA Nord è una società che si occupa di riciclaggio di LDPE/LLDPE, specializzata nel riciclaggio di film LDPE fortemente contaminati provenienti dal settore agricolo ed edile. Forniamo un “vero” circuito chiuso, ritirando i film direttamente dalle aziende agricole, riciclandoli e producendo pellet che i nostri partner convertono in nuovi film; rivendiamo poi questi ultimi agli agricoltori.

TM Recycling GmbH è una consociata di AFA Nord ed è anche membro della Mensing Group. TM Recycling sarà responsabile della fornitura di materie prime per LMF Nord GmbH.

Dichiarazione previsionale per LyondellBasellLe dichiarazioni contenute nel presente comunicato relative a questioni di carattere non storico costituiscono dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali si basano su ipotesi dei dirigenti di LyondellBasell ritenute ragionevoli al momento della formulazione e sono soggette a rischi e incertezze significativi. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale in base a fattori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la nostra capacità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, compresa la capacità di aumentare la produzione di polimeri riciclati e a base rinnovabile, il conseguimento delle necessarie approvazioni normative e il successo della costruzione e del funzionamento degli impianti della joint venture descritti nel presente comunicato. Ulteriori fattori che potrebbero determinare risultati materialmente diversi da quelli descritti nelle dichiarazioni previsionali sono riportati nella sezione “Fattori di rischio” del nostro Modulo 10-K per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2022, disponibile all’indirizzo www.LyondellBasell.com alla pagina Investor Relations e sul sito web della Securities and Exchange Commission all’indirizzo www.sec.gov.

