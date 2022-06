Nuova leadership per tcc global con la nomina dei CEO congiunti Rick Swinkels e Jörg Croseck

Giugno 24, 2022

AMSTERDAM, 24 giugno 2022 /PRNewswire/ — tcc global, leader globale nel loyalty marketing per il settore retail, annuncia oggi la nomina dei nuovi CEO Rick Swinkels e Jörg Croseck, i quali saranno operativi dal 1° agosto di quest’anno.

Con questo cambiamento strategico nella struttura dirigenziale, tcc global sostiene uno stile di leadership innovativo e creativo come molte organizzazioni altamente agili e imprenditoriali.

Insieme, Swinkels e Croseck garantiranno che i decenni di fidelizzazione e di esperienza retail all’interno di tcc si concentrino nel contribuire a creare la nuova generazione di soluzioni di loyalty e risolvere le numerose sfide che il settore retail deve affrontare nella nuova era della fidelizzazione.

“Ciò consentirà a tcc global di essere un’azienda veramente incentrata sul cliente, che mette i rivenditori al centro delle soluzioni che sviluppiamo. I cambiamenti epocali nel settore della vendita al dettaglio aumentano la pressione sui rivenditori. Gli acquirenti hanno una scelta pressoché infinita, quindi la necessità di conoscerli meglio è fondamentale per diventare più rilevanti e creare connessioni più solide, personalizzate ed emozionali” ha affermato Swinkels.

“Essere oggi un partner fidato significa che è necessario disporre delle competenze, della rete e delle risorse necessarie. Mettendo i clienti al centro di tutto ciò che facciamo possiamo mantenere questa promessa” ha dichiarato Croseck.

Entrambi i nuovi CEO condividono una visione unica per tcc global e la passione per i suoi dipendenti, i suoi clienti e il settore.

Divideranno la leadership in base alle rispettive competenze professionali. Questo creerà un partner per i rivenditori che sarà più agile, imprenditoriale, concentrato e in grado di rispondere alle loro esigenze in un mondo complesso.

Rick Swinkels è entrato in tcc global all’inizio del 2022 e la sua carriera è indissolubilmente collegata al settore della fidelizzazione di rivenditori e acquirenti. Ha trascorso oltre 15 anni presso Albert Heijn, uno dei rivenditori di maggior successo e innovativi al mondo, dove è stato Vicepresidente generale per la fidelizzazione dei clienti, i dati e il retail omnicanale. Successivamente è stato membro del Consiglio di amministrazione di Brand Loyalty prima di entrare a far parte di tcc come Direttore commerciale.

In qualità di CEO congiunto, Swinkels guiderà il ramo commerciale dell’azienda compresi il marchio e i partner di licenza insieme al team omnicanale incentrato sull’innovazione.

Jörg Croseck, veterano di tcc global da 10 anni, ha fatto la sua ascesa fino a raggiungere recentemente la posizione di Amministratore delegato per l’Europa centrale e l’area Asia-Pacifico.

In qualità di CEO congiunto, Croseck avrà la responsabilità di guidare operativamente l’azienda.

Insieme renderanno tcc global il partner di fiducia per i principali rivenditori, marchi e licenze che vogliono muoversi nel panorama della vendita al dettaglio omnicanale, in continua evoluzione.

Informazioni su tcc global

tcc global è una società di marketing internazionale specializzata nella creazione di piattaforme e campagne fedeltà che cambiano il modo in cui gli acquirenti pensano, agiscono e si sentono.

In un ambiente retail in rapida evoluzione, che continua a essere stravolto dall’aumento della scelta dei consumatori, della tecnologia e dell’innovazione, la fidelizzazione dei clienti rimane un fattore determinante come collegamento tra risonanza emotiva e ricompensa transazionale.

Sfruttando il potere di dati, approfondimenti e creatività, tcc offre soluzioni su misura che coinvolgono e premiano i clienti fedeli, promuovendo al contempo la crescita sostenibile per rivenditori e marchi.

Attiva in oltre 70 Paesi in tutto il mondo, tcc impiega più di 500 persone in 34 sedi. Per ulteriori informazioni visitare tccglobal.com.

