Nuova partnership tra Ingenico e Splitit per offrire la soluzione Buy Now, Pay Later (BNPL) in white-label presso il punto cassa

Febbraio 1, 2023

– PARIGI, 1 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Ingenico, leader globale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti, e Splitit, l’unica piattaforma di pagamento rateale in white-label che utilizza il credito esistente sulla carta, hanno annunciato oggi una partnership strategica per offrire in modo unico e senza commissioni la funzionalità “Buy Now, Pay Later” (BNPL) nei punti cassa fisici in negozio, grazie alla nuova piattaforma in cloud Payments-Platform-as-a-Service (PPaaS) di Ingenico e alla soluzione Installments-as-a-Service di Splitit.

Secondo uno studio di Juniper Research “Buy Now Pay Later: Reshaping the Payments Market” (Agosto 2022), “Gli utilizzatori del servizio “Buy Now, Pay Later” (BNPL) supereranno i 900 milioni in tutto il mondo entro il 2027, rispetto ai 360 milioni del 2022. Allo stesso tempo, si prevede che il 75% degli acquisti avverrà in negozio, evidenziando una significativa opportunità per i negozianti di offrire ai clienti un’opzione di rateizzazione flessibile al punto cassa”.[1]

I servizi tradizionali di BNPL faticano a farsi strada nel negozio fisico: richiedere ai consumatori di seguire un processo in più fasi direttamente al punto cassa (registrarsi, aprire un finanziamento o connettersi a un servizio o un’app di terze parti) può essere sconveniente e creare un’esperienza inusuale con possibile frustrazione dei consumatori e rinuncia degli acquisti.

La partnership tra Ingenico e Splitit supera queste barriere e permette di fornire un servizio BNPL completo, unico e senza interessi, integrato con il terminale POS esistente del commerciante. Il risultato è un’esperienza cliente omnicanale e coinvolgente che aiuta i merchant a far crescere la propria attività, promuovendo la fidelizzazione e il ritorno dei consumatori.

La soluzione PPaaS di Ingenico consente ai clienti, banche e merchant acquirer, di scegliere da un catalogo di servizi di pagamento e a valore aggiunto senza richiedere uno sviluppo software lungo e costoso. Evita inoltre la complessità associata all’implementazione su una varietà di brand di terminali.

La piattaforma “Installments-as-a-Service” di Splitit è un nuovo modo per promuovere il pagamento rateale (BNPL) attraverso un’esperienza personalizzata white-label per ogni merchant, incorporata nel flusso di checkout già esistente. A differenza dei servizi tradizionali BNPL che danno origine a nuovi prestiti, Splitit sblocca il credito al consumo esistente sulle carte di credito per pagamenti a tasso 0%[2]. Ogni consumatore con credito disponibile sulla propria carta di credito è automaticamente pre-qualificato per utilizzare Splitit per il valore del credito già disponibile. Non vi è alcuna richiesta, registrazione o reindirizzamento e nessun interesse aggiuntivo, costi nascosti o controlli del credito, rendendo l’esperienza di pagamento BNPL più fluida possibile per i consumatori online e in negozio[3].

La partnership ha suscitato da subito un forte interesse da parte dei clienti di entrambe le società, in particolare negli Stati Uniti e nell’Europa occidentale.

Nandan Sheth, CEO of Splitit, commentando l’accordo, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con una delle più grandi e stimate società di pagamento del mondo. Insieme ad Ingenico, siamo in grado di fornire una soluzione unica nel suo genere per offrire i pagamenti rateali in negozio (BNPL), che rappresentano un’opportunità non ancora abbastanza sfruttata, che è invece tre volte più grande dell’e-commerce. La partnership trasformerà il BNPL nel punto vendita, aprendo nuove possibilità oltre il retail tradizionale. Tutti i settori – sanità, arredamento, automobilistico e tutti i servizi di business – ne trarranno beneficio”.

Michael Balzer, Head of Sales and Strategic Partnerships di PPaaS per Ingenico, ha aggiunto: “Splitit e PPaaS sono partner naturali: PPaaS si occupa di facilitare il modo in cui le persone pagano e a quali servizi possono accedere dal punto vendita. Splitit sta reinventando i pagamenti rateali in-store semplificandone l’offerta da parte dei commercianti, e PPaaS può aiutare a farlo in modo semplice ed efficiente. Sulla scia di altre partnership che abbiamo recentemente annunciato, l’aggiunta di Splitit tra i nostri partner è una chiara testimonianza dell’importanza che attribuiamo alle soluzioni BNPL in negozio, che saranno così sempre più facili da usare in futuro”.

In qualità di leader globale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti e di partner tecnologico affidabile che collabora con oltre 1.000+ banche, acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, Ingenico vanta oltre 40 milioni di terminali POS attivi in tutto il mondo, sia presso i piccoli commercianti che nelle più note catene retail.

Informazioni su INGENICO

Ingenico è il leader mondiale nelle soluzioni di accettazione dei pagamenti. In qualità di partner tecnologico di fiducia di esercenti, banche, acquirer, ISV, fornitori di servizi di pagamento e istituzioni finanziarie, i nostri terminali, le soluzioni e i servizi di livello mondiale consentono ai nostri clienti un agevole accesso all’ecosistema dei pagamenti. Con 45 anni di esperienza, l’innovazione è parte integrante dell’approccio e della cultura di Ingenico e ispira la nostra vasta e diversificata comunità di esperti che anticipano le tendenze e contribuiscono a plasmare l’evoluzione dei punti vendita in tutto il mondo. In Ingenico, la fiducia del cliente e la sostenibilità ambientale sono al centro di tutto ciò che facciamo. Per maggiori informazioni: Ingenico.com.

Informazioni su SPLITIT

Splitit alimenta la nuova generazione di Buy Now, Pay Later (BNPL) attraverso la sua piattaforma Installments-as-a-Service. Splitit vuole risolvere le sfide che le aziende devono affrontare con il tradizionale BNPL rendendolo disponibile nel punto vendita per le reti di carte, issuer e acquirer tramite un’unica API. La piattaforma Installments-as-a-Service di Splitit semplifica la gestione del tradizionale BNPL evitando problemi di conversione, disordine alla cassa e l’eventuale mancanza di esperienza, ridando al merchant il potere di fidelizzare i clienti, guidare la conversione e aumentare il valore medio delle vendite. Il BNPL in white-label di Splitit è l’opzione di pagamento rateale più semplice per i commercianti, facile da adottare, integrare e utilizzare, per offrire un’esperienza ordinata e semplificata e direttamente integrata nel processo di acquisto esistente. Con sede ad Atlanta, Splitit ha un centro R&D in Israele e uffici a Londra e in Australia. Splitit è quotata all’Australian Securities Exchange (ASX) con il codice azionario SPT e negozia anche sull’OTCQX statunitense con il simbolo SPTTY (ADRs) e STTTF (azioni ordinarie). Per ulteriori informazioni: Splitit.com

[1] https://www.juniperresearch.com/whitepapers/bnpl-reshaping-the-payments-landscape

[2] Nessun interesse è dovuto a Splitit. Al titolare della carta può essere richiesto di pagare interessi all’emittente della propria carta di pagamento qualora i pagamenti non vengano pagati per intero entro la data di scadenza.

[3] Potrebbero essere applicati termini e condizioni della propria carta di credito.

