Nuova veste grafica per il portale MisterScommessa.com

Maggio 19, 2022

(Napoli, Adnkronos) – Napoli, 19/05/2022 – MisterScommessa.com, on line da oltre un anno e visto il grande successo ottenuto, ha deciso di cambiare veste grafica fornendo ai propri lettori un nuovo sito dove poter trovare informazioni utili su tutti i tipi di scommesse online, live e le recensioni dei bookmaker che operano in Italia.

MisterScommessa.com nasce dall’idea di Antonio e Salvatore Manzo, soci fondatori della Vector Srl che opera da anni nel settore del gambling.

Negli anni la Vector Srl si è fatta conoscere prima nel 2017 con TipAffiliation, uno dei più importanti sistemi informatici per l’affiliate marketing in ambito gambling e qualche anno fa con Tipster Management dedicato alla consulenza marketing e di digital PR per tipster.

Antonio Manzo, amministratore della Vector Srl ci spiega prima di tutto chi sono i Tipster.

I tipster sono nel gergo tecnico degli informatori sportivi, ossia una figura ibrida che si divide a metà tra i bookmaker e gli scommettitori professionisti.

Un tipster è un esperto di un determinato sport che fornisce gratuitamente i propri consigli su una determinata partita o su un evento sportivo. Oggi, in verità, la maggior parte dei siti dei bookmaker italiani dà la possibilità di scommettere su moltissimi eventi, che non obbligatoriamente devono riguardare lo sport.

Ad esempio, si può scommettere su chi sarà il vincitore di un concorso canoro, o su una finale di un talent show, ecc ecc.

Ecco che, grazie al team di tipster che la Vector Srl segue da anni con le proprie consulenze, è nato un nuovo progetto che da subito ha raccolto l’interesse degli addetti ai lavori e no.

Questo perché intorno al mondo delle scommesse sportive online c’è ancora molta confusione e diffidenza.

Vector Srl con il nuovo portale MisterScommessa.com ha cercato, prima di tutto, di portare un po’ di chiarezza in più, fornendo gratuitamente ai propri lettori guide, approfondimenti e recensioni sui solo bookmaker autorizzati AAMS che operano in Italia sotto lo stretto controllo dello Stato Italiano.

Tutto ciò perché Vector Srl non solo opera nel pieno e totale rispetto delle leggi e normative che disciplinano il gioco d’azzardo in Italia, ma combatte, da sempre, la ludopatia, ossia la dipendenza da gioco seguendo le linee guida del decreto dignità approvato con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta n. 168 del 13 luglio scorso.

Ecco perché il cambio di veste grafica e contenutistica che ha visto coinvolti i SEO specialist ed i copywriter interni all’azienda ai quali è stato affidato l’arduo compito di rendere il nuovo portale un vero e proprio sito web dall’alto contenuto informativo che sia facilmente visibile in tutti i motori di ricerca.

L’utente, come ci spiega l’amministratore Manzo, deve, prima di tutto, essere un sito web facile da “sfogliare” dove l’utente trova con estrema facilità tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Ecco perché è stato volutamente suddiviso in macro categorie dove il lettore può facilmente scoprire tutti i dettagli del singolo bookmaker, grazie alle recensioni approfondite, ma anche i bonus che offre sia per le scommesse che per i casinò.

Un’attenzione particolare è rivolta ai metodi di pagamento, onde evitare truffe e raggiri, così come all’utilizzo delle app per le scommesse.

Infine, la parte più prettamente didattica ed informativa, rivolta sia allo scommettitore amatoriale che a quello professionista che vuole ancor di più conoscere ed approfondire l’argomento betting.

Facilmente accessibile dal menù in alto è possibile scaricare il glossario betting delle scommesse sportive così da conoscere tutti i termini, spesso stranieri, che vengono maggiormente utilizzati, insieme a delle vere e proprie guide con approfondimenti sulle nuove tipologie di scommesse, come ad esempio quelle live e quelle virtuali. Per visitare il sito clicca sul link qui a fianco Misterscommessa.com

Vector Srl è un’agenzia nativa digitale che ha sviluppato negli anni una duplice strada: marketing e management per far fronte alle diverse esigenze di mercato.

Nata nel 2020, si occupa prevalentemente di consulenza, management e digital marketing nel mondo del gambling online.

Vector Srl Via Riviera di Chiaia n 256 Napoli (NA) info@vectormanagement.it