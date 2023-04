Nuove norme sui visti penalizzano il turismo in Vietnam

Aprile 5, 2023

(Adnkronos) – Milano, 5 aprile 2023. Prima della pandemia di Covid-19, turisti e viaggiatori d’affari potevano partire per il Vietnam senza un visto poiché era possibile ottenerlo all’arrivo. Dalla riapertura delle frontiere non è più possibile, ma molti viaggiatori non ne sono al corrente. La situazione potrebbe addirittura essere collegata alla lenta ripresa del turismo in Vietnam.

L’improvvisa revoca del visa on arrival

Il Vietnam ha offerto per anni un visto all’arrivo (visa on arrival o VOA) che i viaggiatori potevano ottenere una volta sbarcati nel Paese, un modo piuttosto semplice di adempiere all’obbligo di visto. Poiché il visto si poteva ottenere all’arrivo, le compagnie aeree permettevano di imbarcarsi su un volo per il Vietnam anche senza. Per ottenere un VOA era sufficiente munirsi di una lettera di approvazione prima della partenza, una formalità dell’ultimo minuto.

Dopo la pandemia di Covid-19, i viaggiatori per turismo e per affari devono richiedere un visto con diversi giorni di anticipo rispetto alla partenza per il Vietnam. Poiché non tutti ne sono a conoscenza, agenzie di viaggio comprese, tutto ciò è causa di stress e disagi.

Non solo non è più possibile ottenere un visto all’arrivo, ma la durata massima di un soggiorno con il visto turistico per il Vietnam è stata ridotta a 30 giorni, mentre il VOA prevedeva invece soggiorni fino a 3 mesi. Un aspetto rimasto invariato è che i viaggiatori di alcune nazionalità, italiani compresi, non hanno bisogno di un visto per brevi soggiorni fino a 15 giorni. Il Dipartimento per l’Immigrazione del Vietnam non ha mai annunciato ufficialmente la revoca del VOA. Più semplicemente, dalla riapertura delle frontiere non ne vengono più concessi. Il ritorno del VOA non è mai stato confermato né smentito ma al momento sembra improbabile.

Una brutta sorpresa per molti viaggiatori

Per agenzie di visti come Visti.it è normale elaborare richieste di visto con urgenza a fronte di un supplemento. Attualmente il numero di richieste di visto per il Vietnam presentate con urgenza è in netto aumento.

Pleun Leijten, rappresentante di Visti.it, ha dichiarato: “Riceviamo ogni giorno telefonate da clienti che hanno bisogno di un visto elettronico all’ultimo momento, spesso perché non sapevano che il VOA non si può più ottenere”. Aggiunge che l’assenza del VOA ha allungato i tempi di attesa per ottenere un visto elettronico.

Turismo in ripresa nei Paesi limitrofi

La decisione del governo vietnamita di revocare il VOA ha avuto pesanti ripercussioni sul settore turistico del Paese. Nel 2022 il Vietnam ha accolto soltanto 3,6 milioni di turisti, l’80% in meno rispetto ai 18 milioni del 2019. Dopo la pandemia, Paesi limitrofi come Thailandia e Cambogia hanno registrato una ripresa molto più rapida: nel 2022 il numero di turisti rispetto al 2019 era già pari al 28% in Thailandia e il 35% in Cambogia. Per un viaggio in Thailandia in molti casi non è necessario un visto, mentre la Cambogia offre sia il visto online che all’arrivo.

Calo dei turisti rispetto al 2019:

Vietnam: 80% (da 18 milioni nel 2019 a 3,6 milioni nel 2022) Thailandia: 72% (da 40 milioni nel 2019 a 11,15 milioni nel 2022) Cambogia: 65% (da 6,6 milioni nel 2019 a 2,3 milioni nel 2022)

Dati sorprendenti se si considera che il turismo in Vietnam aveva registrato una crescita senza precedenti dal 2015 al 2019. Non a caso, varie parti e aziende vietnamite stanno spingendo affinché il governo allenti le norme in materia di visti e permetta al settore turistico di riprendersi una volta per tutte dal coronavirus.

Visti.it

Visti.it è un’agenzia di visti specializzata nell’elaborazione di autorizzazioni di viaggio elettroniche. Poiché le richieste di visto vanno presentate ai Dipartimenti per l’Immigrazione esteri in una lingua straniera, molti viaggiatori trovano la procedura complicata. Grazie ad adeguamenti tecnici e un’assistenza personalizzata, richiedere un visto tramite Visti.it è semplice come ordinare un caffè al bar.

Contatti per la redazione:

Martina Rossi, responsabile della comunicazione di Visti.it.

Email: martina.rossi@visti.it

Numero di telefono: +44 20 4530 8504

Pleun Leijten, responsabile del servizio clienti di Visti.it

Email: pleun@visumbuitenland.nl

Per ulteriori informazioni: https://visti.it/vietnam/notizie/severe-norme-visti