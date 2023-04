Nuovi concorsi pubblici da remoto: la soluzione digitale di Ales

Aprile 13, 2023

(Adnkronos) – Cagliari, 13/04/2023 -In Italia i concorsi pubblici hanno sempre destato molte polemiche, creando confusione e frustrazione in chi cerca di candidarsi ai bandi indetti dalla Pubblica Amministrazione. Spesso il processo di selezione risulta poco efficiente e mal organizzato, il che rischia di mettere gli enti pubblici sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione pubblica; qualsiasi errore commesso durante la selezione potrebbe infatti generare reclami e ricorsi.

È dunque fondamentale sia per l’ente pubblico che per i candidati poter fare affidamento su un sistema efficiente in grado di gestire accuratamente tutte le fasi della procedura concorsuale; questo garantisce che l’amministrazione possa adeguatamente recepire e valutare le candidature e gli esiti del processo di selezione.

Ales nasce nel 1998 e da allora è leader nell’organizzazione di concorsi pubblici. La società inizia a muovere i suoi primi passi collaborando con le Università e gli enti locali nell’organizzazione delle procedure concorsuali fino a superare i confini regionali nel 2011, raggiungendo un fatturato di oltre due milioni di euro nel 2022.

Attualmente è tra le principali aziende in Italia ad occuparsi di digitalizzazione delle procedure concorsuali da remoto; può infatti vantare tra i propri clienti il Ministero della Giustizia, l’ISTAT, la Regione Valle d’Aosta, i Comuni di Torino, Vicenza, Livorno e Riccione, oltre a centinaia di amministrazioni in tutta Italia.

L’azienda, in continua crescita, investe nella ricerca di nuove soluzioni per migliorare i processi organizzativi nei concorsi da remoto. Questa modalità consente la partecipazione alle selezioni direttamente dal proprio domicilio e permette di gestire in modo più efficace le prove, sgravando gli enti da numerose incombenze e senza il bisogno di reperire una sede fisica.

Già nei primi anni 2000 Ales era considerata un punto di riferimento per la gestione dei concorsi pubblici in presenza; la svolta è arrivata nel 2013 con il subentro del Dott. Mauro Puddu al ruolo del padre. In quanto precorritrice della digitalizzazione del settore, Ales Concorsi è tra le prime aziende in Italia ad investire in personale specializzato e tecnologie innovative.

Per consentire uno svolgimento ottimale del concorso in modalità telematica il sistema sviluppato da Ales prevede che il candidato, una volta avviata la piattaforma, sia impossibilitato a effettuare sul suo dispositivo qualsiasi azione diversa dalla compilazione del test somministrato.

Prima dell’inizio della prova, il personale addetto provvede all’identificazione del candidato, cui sarà chiesto di inquadrare tutta l’area della stanza, per poi posizionare lo smartphone su un supporto che consenta di tenere sotto controllo lo schermo del computer e la stanza durante lo svolgimento del test.

La transizione digitale in un settore come quello dei concorsi pubblici consente ad Ales di gestire più prove in contemporanea nell’arco della stessa giornata, consentendo agli enti di individuare le date in cui organizzare le prove secondo la propria agenda. Questa rivoluzione ha richiesto un incremento delle risorse umane interne, al fine di predisporre un’assistenza e un controllo ottimale su ciascun candidato, col fine di poter convocare fino a 1.500 candidati per singolo turno.

Il team Ales si compone di tecnici, programmatori e consulenti con in comune l’obiettivo di supportare al meglio le amministrazioni, sviluppando per ciascun servizio la migliore soluzione digitale, sempre in linea con le normative più recenti.

La Ales s.r.l. si propone alle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, agli Enti Pubblici, alle Aziende Sanitarie, alle Università, alle Scuole pubbliche e private, agli Enti di Formazione e ai Privati, come fornitrice di servizi di assistenza e gestione, anche in modalità outsourcing di concorsi pubblici.

