Nuovi membri entrano a far parte del Consiglio Direttivo del Glion Institute of Higher Education

Maggio 10, 2023

GLION, Svizzera, 10 maggio 2023 /PRNewswire/ — Il Glion Institute of Higher Education è lieto di annunciare l’ingresso di nuovi membri di alto profilo nel Consiglio Direttivo del prestigioso istituto.

Il Consiglio Direttivo del Glion Institute of Higher Education presiede alla strategia dell’istituto e al suo costante impegno verso l’eccellenza. Tra i suoi obiettivi, quello di garantire l’integrità dell’istituto e il calibro del programma di studi offerto, di rivedere le principali modifiche al programma di studi, di approvare la pianificazione strategica e di analizzare i dati finanziari e le prestazioni. Il Consiglio si riunisce da tre a quattro volte l’anno per esaminare questi argomenti ed è composto da nove membri in totale, tra cui il presidente e i membri indipendenti e i rappresentanti di Sommet Education.

I nuovi membri:Fabienne Lupo, ex Presidente della Foundation de la Haute Horlogerie e Executive Director della Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Leader di lungo corso nell’industria del lusso, Fabienne Lupo ha costruito organizzazioni e progetti su larga scala e significativi nel settore dei beni di lusso (alta orologeria, gioielleria, artigianato, arte e cultura), unendo team ed energie intorno a vision ambiziose, utili e concrete: l’organizzazione del Salon International de la Haute Horlogerie e la sua trasformazione in Watches & Wonders, l’internazionalizzazione con Watches & Wonders Hong Kong, Miami, Shanghai e Sanya, la sua digitalizzazione con la pandemia nel 2020. Ha inoltre creato la prima Biennale dei Mestieri d’Arte a Venezia nel 2028, denominata Homo Faber, costruendo la sua rete internazionale e la Guida Homo Faber che raccoglie tutti i migliori artigiani d’Europa. È anche all’origine della creazione e dello sviluppo dell’Accademia FHH, del Forum de la Haute Horlogerie in collaborazione con WEF e IMD, di mostre culturali e tematiche nel mondo, di pubblicazioni di riviste, libri, ecc… È fondatrice e CEO di ReLuxury, il primo evento dedicato ai beni di lusso e da collezione usati e a tutte le iniziative di economia circolare nel settore del lusso (upcycling, riciclo, riparazione, blockchain, ecc.). La prossima edizione di ReLuxury si svolgerà a novembre 2023. Fabienne Lupo è anche fondatrice e CEO di Luxpo, la sua società che si occupa di accompagnare e consigliare i brand e le organizzazioni del lusso nella loro strategia, comunicazione, esperienza dei clienti e organizzazione di eventi e mostre.

Fabienne Lupo entrerà a far parte del Consiglio Direttivo a partire dal prossimo giugno.”Il lusso e l’ospitalità condividono gli stessi valori e codici: la passione per ciò che è buono e bello. Oggi i brand del lusso vogliono offrire esperienze uniche e vere ai loro clienti, costruire comunità con programmi di ospitalità è diventato cruciale. Entrare a far parte di Glion, punto di riferimento mondiale nell’ospitalità, significa contribuire a facilitare questo dialogo unico.”

Alexis de la Palme è un Chief Executive Officer esperto e orientato ai risultati, con oltre 25 anni di esperienza nel settore alberghiero. Ha conseguito un MBA esecutivo presso l’HEC e un diploma a Glion, in Svizzera (Hotel management) ed è anche un ex revisore dei conti dell’IHEDN (Institut des hautes études de Défense Nationale // Collegio della Difesa Francese).Dopo quasi 14 anni nel gruppo Accor, in particolare come Worldwide Sales V.P, V.P Sales and Marketing per il Medio Oriente e l’Africa, poi come Sr. Vice President – Hotel Development Accor Europe, nel giugno 2015 è entrato a far parte del gruppo Edmond de Rothschild Heritage in qualità di Chairman of the Management Board. Sotto la sua guida, ognuna delle diverse attività di famiglia (vino, ospitalità, agricoltura, formaggio, gastronomia e altri asset) si sta sviluppando in linea con gli impegni sociali e ambientali del gruppo, sempre nel rispetto dei valori forti della famiglia: imprenditorialità, audacia e trasmissione.Nel giugno 2014, Alexis de La Palme è stato nominato Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur. È anche Reserve Officer in the National da oltre 15 anni (attualmente è colonnello presso il gabinetto del capo della Gendarmeria francese).

Alexis de La Palme afferma: “Dopo 35 anni, come ex studente, sono felice di ritrovare Glion come membro del consiglio direttivo per accompagnare e contribuire a diffondere l’influenza internazionale di una delle migliori scuole di gestione alberghiera del mondo”.

Alexis sarà nominato in ottobre e prenderà il posto del Dr. Robert A. Spencer, Ph.D., che ha svolto il suo compito con la massima capacità negli ultimi 18 anni. Questa Istituzione gli è profondamente grata per il suo contributo, che ha riguardato principalmente le questioni accademiche e di accreditamento. Ha in particolare supervisionato lo sviluppo dell’attuale piano di studi e l’evoluzione del dipartimento dei servizi agli studenti.

Pierre Tapieha costruito la sua carriera unendo gli universi accademici ed economici. Si è laureato in ingegneria all’Ecole Polytechnique (Parigi, 1980), ha conseguito un dottorato in biofisica (Università Paris-Saclay, 1984) e un MBA (INSEAD, 1990). Dopo 10 anni, come scienziato presso SANOFI, è stato preside della Purpan Graduate School of Engineering per 11 anni, quindi Preside e Presidente della ESSEC Business School, guidandone la diffusione a livello globale. Nel 2013 ha creato Paxter, una società di consulenza incentrata sulla strategia istituzionale accademica e sull’ingegneria pedagogica, al servizio di università, governi e aziende di tutto il mondo. È un Business Angel attivo nelle tecnologie biologiche, mediche ed educative. Tra i servizi di volontariato, è stato presidente della Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI, 2008-2011), membro del Consiglio direttivo dell’AACSB (2006-2009) e Presidente (2009-2013) della Conférence des Grandes Ecoles, il principale organo di rappresentanza della società civile accademica nei confronti del governo in Francia. Attualmente è Presidente di VersLeHaut, il primo think tank francese dedicato ai giovani e all’istruzione. Pierre Tapie entrerà a far parte del Consiglio Direttivo a partire dal prossimo giugno.

“Dedicato all’estrema qualità dell’insegnamento, dell’apprendimento e della pratica, Glion ha progressivamente guadagnato lo status di eccellenza nell’educazione all’ospitalità. Sono ammirato dei risultati ottenuti e farò del mio meglio per partecipare alle tappe future. Il settore richiede giovani saggi e intraprendenti per re-inventare il futuro. Radicata in Svizzera, Glion ha un vantaggio competitivo per prepararli”.

Pierre Salles, Presidente del Consiglio Direttivo di Glion e Owner e Co-founder di HES Hotels & Management Co, dichiara: “Sono molto felice di dare il benvenuto a questi professionisti, unici nel loro settore, le loro esperienze e competenze combinate insieme sono incredibili risorse per gli sviluppi futuri dell’Istituto.”

About Glion Institute of Higher Education Fondato nel 1962, il Glion Institute of Higher Education è un istituto svizzero che offre corsi di laurea e master in ospitalità, lusso e finanza a un corpo studentesco internazionale in tre campus in Svizzera e a Londra, nel Regno Unito.

Glion è classificato tra i primi cinque istituti di istruzione superiore al mondo per la gestione dell’ospitalità e lifestyle dal suo ingresso in classifica nel 2018. (QS World University Rankings by Subject, 2023).

Parte di Sommet Education, leader mondiale nell’educazione all’ospitalità, Glion è accreditata dalla New England Commission of Higher Education (NECHE).

Per maggiori info: glion.edu

Contatto: Anouck Weiss, CHIEF COMMUNICATION OFFICER, media@sommet-education.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2073999/Glion_Governing_Board_New_Members.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1981416/Glion_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/nuovi-membri-entrano-a-far-parte-del-consiglio-direttivo-del-glion-institute-of-higher-education-301820903.html