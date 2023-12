Nuovi successi per Deenova con il terzo record consecutivo di vendite in Francia e vittorie strategiche in Italia, Norvegia, Nord Africa e Germania

Dicembre 11, 2023

MILANO, 11 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Deenova, leader in soluzioni e servizi di automazione sanitaria, è lieta di ricordare il 2023 come un altro anno di straordinario successo. La società non ha solo ottenuto il terzo record consecutivo di vendite in Francia, ha anche trionfato in importanti gare espandendosi strategicamente in Italia, Norvegia, Nord Africa e Germania.

In una mossa chiave per l’internazionalizzazione, Deenova ha fatto il suo ingresso nel mercato nordico vincendo la gara pubblica in Norvegia per la fornitura di tecnologia per il riconfezionamento in dosi unitarie a Sjukehusapoteka Vest HF e Sykehusapotekene HF. Si rafforza così l’impegno della società per l’automazione sanitaria nella regione.

Contemporaneamente, Deenova ha ottenuto una significativa vittoria in Marocco, assicurandosi il contratto per l’automazione della farmacia presso il CHU Benguerir nel primo progetto di questo tipo del Paese.

Con l’espansione in Europa, l’azienda rafforza la sua presenza anche nei mercati consolidati. In Germania, dove Deenova ha introdotto il concetto di gestione automatizzata closed loop dei farmaci, la compagnia ha ottenuto il secondo cliente vincendo la gara di Sozialstiftung Bamberg. Questo successo sottolinea l’impegno incrollabile dell’azienda e la sua superiorità tecnologica nel migliorare il processo di gestione dei farmaci.

Oltre alla consolidata presenza in Italia e in Francia, la fortunata crescita internazionale di Deenova rafforza la vocazione pionieristica della compagnia nel campo dell’automazione sanitaria. Costantemente votata all’innovazione e al servizio verso il cliente, l’azienda è partner affidabile per quasi 100 ospedali in otto paesi europei.

Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer di Deenova, esprime soddisfazione per i progressi dell’azienda: “Siamo lieti della crescita continua e della fiducia dei nostri clienti. La nostra espansione verso nuovi mercati riflette l’impatto positivo sulle pratiche sanitarie delle nostre soluzioni. Grazie alla loro natura completamente modulare, offriamo una capacità di adattamento senza eguali ai flussi di lavoro dei clienti, caratteristica che ci differenzia dagli altri player sul mercato.”

Guardando al futuro, l’azienda rimane impegnata nel perseguire sempre l’innovazione e nell’espandere la propria presenza in tutta Europa.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova contribuiscono ad alleviare le crescenti pressioni dei fornitori di servizi sanitari, a migliorare la sicurezza dei pazienti, a ridurre gli errori terapeutici, a minimizzare gli sprechi, a contenere i costi ed a diminuire il divario tra il crescente volume/acuità dei pazienti e la scarsità di personale medico. Deenova garantisce la semplificazione della gestione dei farmaci e dei dispositivi medici con un risparmio previsto tra il 15% e il 25%.

Contacts:Christophe Jaffuel, c.jaffuel@deenova.com, Martina Buccianti, m.buccianti@deenova.com, +39 0523785311

