(Adnkronos) – Pordenone, 22 febbraio 2023. Su iniziativa del Lions Club Porcia, il supporto del Distretto LCI 108 TA2 – II Circoscrizione e Zona F, guidati rispettivamente dalla Presidente Alessia Crapis, il Governatore Dario Angiolini e i presidenti Sergio Chinese ed Elis Fusari, il 4 febbraio 2023 presso la sala del consiglio comunale di Pordenone ospiti del Sindaco Alessandro Ciriani, sono intervenuti tre esperti nel settore nucleare.

Un successo, il convegno “Nuovo Nucleare e le vie energetiche per la sicurezza e l’ambiente” organizzato da Ermanno Bon referente del Dipartimento Ambiente Distretto Lions 108 Ta2. La partecipazione di tre illustri ingegneri – Alberto Taglioni (Coordinatore Gruppo di Lavoro Nucleare-Commissione Energia Consiglio Nazionale Ingegneri, membro commissione “Tecnologie nucleari e radoprotezione), Massimo Sepielli (Presidente della Commissione nucleare “Ricerca e Reattori Innovativi” dell’Ordine degli Ingegneri di Roma) e Mario Mariani (Professore Ordinario di Misure e Strumentazione Nucleari al Dipartimento di Energia-Divisione di Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino) – ha dato modo d’illustrare lo stato di fatto e le evoluzioni tecnico-logistiche delle nuove centrali nucleari. Gli esperti hanno evidenziato come gli impianti possono contribuire, assieme alle fonti rinnovabili, a coprire il fabbisogno energetico abbattendo i costi, nell’ottica della sicurezza e della tutela dell’ambiente; interessante pure il focus sui rifiuti nucleari, chiarendo che il combustibile nucleare esausto da pericolosa scoria può diventare risorsa.I tre relatori hanno spiegato in termini divulgativi, mantenendo un chiaro approccio scientifico, opportunità e necessità, non trascurando gli aspetti tecnici e sociali di una controversa opzione energetica, tra false convinzioni e oggettivi riscontri.

Gli interessati potranno rivedere tutto l’incontro su youtube collegandosi al link: https://www.youtube.com/watch?v=2i8r76BAO9Y.

Hanno portato la loro visione di governo sia la viceministra all’Ambiente e Sicurezza energetica Vania Gava, sia il presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga. La prima ha evidenziato come “l’obiettivo del Governo è raggiungere l’indipendenza energetica e favorire la transizione green senza esasperare il nostro tessuto economico. In questo contesto, il nucleare assume un ruolo centrale e va studiato senza pregiudizi”, mentre il secondo ha sottolineato come sia “importante trattare questi temi, che a volte sono stati bloccati da motivazioni ideologiche. Servono iniziative che abbiano all’interno i principi della sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale. E aggiungerei quella tecnologica, altrimenti il rischio è di consegnare proprie filiere produttive a Paesi terzi”.

Elis Fusari, Presidente della Zona F ha aperto i lavori, ringraziando Pietro Tropeano, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Pordenone e socio LC Pordenone Naonis, per l’interessamento e per la pronta disponibilità a collaborare all’iniziativa e realizzarla nella prestigiosa sala comunale. Ha poi evidenziato che gli scopi del lionismo “si sintetizzano nel nostro motto ‘We serve’ e sono quelli di servire la Comunità nel soddisfare i bisogni essenziali che esse esprimono. Ma le sfide lionistiche si rivolgono anche ad altri settori d’interesse come la Salute, la Scuola, i Giovani e lo Sport, la Comunità e infine l’Ambiente che intende favorirne la sostenibilità e preservare l’ambiente per il benessere collettivo. È proprio in questo contesto che si inserisce l’incontro di oggi”, ha concluso, passando la parola al Governatore Dario Angiolini che ha rilevato come l’evento sia “di grande attualità alla luce anche dei problemi energetici attuali che sta attraversando il nostro Paese”. Ha ringraziato i relatori che “ci permetteranno di approfondire un argomento non molto conosciuto e soprattutto di fugare vecchie paure sorte in tutti noi in tempi passati per problematiche successe in centrali a noi vicine”.

Il convegno si è avvalso della collaborazione di Laura Fedeli e Chiara Scipione, traduttrici LIS, che hanno permesso alla decina di persone dell’Ente Nazionali Sordi di Pordenone di poter seguire l’evento. Grazie alla loro presenza, la registrazione dell’evento sarà accessibile a tutte le persone con disabilità uditive.

