Nuovo sito e nuovi servizi per la web agency modenese Lynx 2000

15 Aprile 2024

(Adnkronos) – Modena, 15/04/2024 – Lynx 2000 si rinnova online con un restyling del suo sito che rispecchia l’intento di dare inizio ad una nuova fase, dopo la recente crescita dello staff e la riorganizzazione che ha portato l’agenzia ad espandere il ventaglio di servizi offerti.

Oggi Lynx 2000 è una delle più complete web agency a Modena per le tipologie di servizi che offre e i settori in cui opera, proponendosi come partner di riferimento per tutto ciò che riguarda l’informatica, il web design e il web marketing.

Non solo siti web, dunque, che sono stati il focus principale dell’attività di Lynx 2000 fin dalla nascita a fine anni Novanta: l’agenzia modenese propone alle aziende anche strategie personalizzate di digital marketing per potenziare la presenza online dei brand e servizi di consulenza informatica che permettano alle aziende di operare una trasformazione digitale efficiente, proficua e sicura.

Lynx 2000 è una digital agency nata nel 1999 a Modena che è cresciuta fino a contare oggi più di venti dipendenti, con varie competenze nelle diverse aree dell’informatica, della comunicazione e del design. Quello che la caratterizza è un approccio consulenziale che mira ad affiancare le aziende nella loro trasformazione digitale, aiutandole a comprendere le regole del gioco in un mondo digitale sempre più complesso e in rapidissima evoluzione. Lynx 2000 non si limita a vendere servizi, ma collabora con le aziende per trovare la formula più giusta per farle decollare attraverso gli strumenti digitali.

Attraverso i suoi servizi Lynx 2000 offre un supporto affidabile alle aziende per valorizzare la loro presenza digitale e raggiungere i loro obiettivi di business.

I servizi si dividono in quattro aree principali:

WEB, incentrata soprattutto sullo sviluppo di siti web intuitivi, facili da navigare, unici dal punto di vista grafico e stilistico, sicuri e ottimizzati per la navigazione da mobile.

Siti web in grado di attrarre nuove visite, insomma, e soprattutto di aumentare le vendite.

MARKETING, dedicata alla progettazione di strategie digital personalizzate per i brand per ottimizzare la visibilità online, il posizionamento sui motori di ricerca, la generazione di lead e la fidelizzazione dei clienti.

Dalla creazione di contenuti digitali di qualità alla gestione dei canali social media, dall’advertising online alle campagne di e-mail marketing, Lynx 2000 offre oggi un ventaglio molto variegato di soluzioni per far crescere i brand.

TECH, dedicata all’installazione e alla gestione dei sistemi informativi, delle reti e delle applicazioni presso le aziende clienti.

La consulenza informatica e il servizio di assistenza di Lynx 2000 permettono alle aziende di evolversi in modo sicuro e produttivo, grazie a servizi di virtualizzazione, backup e sicurezza delle reti.

SECURITY, un’area che ha visto un rapido sviluppo e ha ampliato i servizi offerti.

Il tema della sicurezza dei dati e delle reti è diventato sempre più centrale per le aziende, sia per conformarsi alle rigorose normative attuali, sia per difendersi dalle minacce informatiche in costante evoluzione nel contesto sempre più interconnesso di oggi.

Proprio a causa dell’evolversi dell’azienda e all’integrazione di nuovi servizi, il sito di Lynx 2000 aveva subito diversi rimaneggiamenti che ne avevano complicato l’architettura, rendendo più difficile la navigazione.

Il restyling del sito si è quindi reso necessario per migliorare la user experience, riprogettando completamente la struttura sulla base dei nuovi servizi e delle analisi qualitative e quantitative effettuate sul vecchio sito.

Anche la grafica e i contenuti visivi e testuali sono stati completamente rielaborati per adattarli all’identità del brand.

Analizzando la personalità aziendale e la sua evoluzione è stata elaborata una nuova comunicazione che mette in risalto soprattutto gli aspetti relazionali, oltre che professionali, dell’approccio consulenziale di Lynx 2000.

“Go Digital. Stay Human” è il nuovo payoff che vuole porre l’attenzione sulla capacità dell’agenzia di connettersi alle concrete esigenze del cliente, affiancandolo nella digitalizzazione.

Il nuovo sito di Lynx 2000, rispecchia l’evoluzione dell’azienda, che oggi si conferma sul mercato delle web agency emiliane come una delle realtà più solide e affidabili a cui appoggiarsi per promuovere online il proprio brand.

Creatività, esperienza, focus sul risultato e relazioni con il cliente basate sull’ascolto e la trasparenza sono gli aspetti che valorizzano il lavoro dell’agenzia e fanno sì che oltre 400 aziende si siano già affidate a lei.

