Oasi Ricevimenti, eccellenza del Catering e Banqueting per eventi Privati ed Aziendali a Roma

Luglio 27, 2023

(Adnkronos) – Roma 27/07/2023 – Quando si tratta di eventi privati come ricevimenti, banchetti per matrimoni, feste ed eventi aziendali a Roma e provincia, Oasi Ricevimenti si distingue come scelta affidabile e di alta qualità nel settore del Catering e Banqueting. Con oltre 15 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi di successo nel territorio romano, offre un servizio di eccellenza, garantendo esperienze culinarie indimenticabili e un’organizzazione impeccabile.

Oasi Ricevimenti è un’azienda controllata dalla società Eventi di Roma con una solida reputazione nell’ambito degli eventi, grazie alla vasta esperienza e alla competenza acquisita nel corso degli anni, è in grado di offrire un servizio professionale e personalizzato, rispondendo alle esigenze specifiche di ogni cliente. Cresce cosi il gruppo con AD Roberto Albrighi che adesso ha come nuovo obiettivo l’acquisizione di location, verticali ed idonee agli Eventi Privati.

Veri professionisti nel settore del catering e del banqueting che lavorano a stretto contatto con gli sposi per creare un’esperienza matrimoniale unica e personalizzata. Nulla è lasciato al caso, dalla scelta della location all’elaborazione di menu raffinati e creativi insieme all’allestimento elegante dei luoghi, il tutto per rendere unico ed indimenticabile il giorno del matrimonio per gli sposi e i loro ospiti.

Ogni festa privata è un’occasione straordinaria. Sia che si tratti di un compleanno, un anniversario o qualsiasi altro evento, ogni dettaglio è curato con la giusta attenzione, dal food con ingredienti freschi e di qualità, all’allestimento del luogo e al servizio di sala con personale qualificato per la riuscita di un evento perfetto.

Specializzata nell’organizzazione di eventi aziendali, collabora strettamente con le aziende per creare esperienze uniche che riflettano la loro immagine. Servizio di catering e banqueting personalizzati per ogni contesto e tipologia di evento corporate (colazioni di lavoro, buffet, meeting, congressi, presentazione di un brand, cocktail party, cene di gala aziendali, ecc…), cura e attenzione in ogni fase dell’evento sono gli standard dell’azienda che mira a soddisfare le aspettative dei clienti.

Contatti:

Sito cliente:https://www.oasiricevimenti.it/catering-roma/

Email: info@oasiricevimenti.it