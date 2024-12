OBI, azienda leader nel settore fai-da-te e giardinaggio, presenta il suo primo natale a quattro zampe: al via Happy Pets Days

5 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Sedici negozi OBI insieme per due giorni di solidarietà destinata agli animali in cerca di casa

Milano, 5 dicembre 2024 – Il Natale è il momento per pensare a chi è meno fortunato, inclusi gli amici a quattro zampe che ancora non hanno una famiglia.

Con questo spirito, il 7 e 8 dicembre debutta nei negozi OBI l’iniziativa “Happy Pets Days”, due giornate dedicate alla raccolta di cibo, accessori e giochi per gli animali ospiti di rifugi, canili e gattili del territorio.

In 16 punti vendita OBI (Arezzo, Biella, Como, Legnano, Livorno, Magenta, Mestre, Modena, Pescara, Ravenna, Roma, San Giuliano, Sesto Fiorentino, Tavagnacco, Trento, Trieste,) i clienti troveranno una speciale cuccia, dove potranno lasciare i loro doni per i cuccioli in cerca di casa. Sono 13 le associazioni coinvolte che tutelano il benessere degli animali e hanno aderito all’iniziativa: (distretto regionale toscana e di Modena della LAV- Lega antivivisezione, Legami di cuore, I mici di Como, Protezione animali di Legnano, Tana delle Tigri, Arca, Asada, C.L.A.M.A., Tendi la zampa, Miagolandia, Amici della Terra, Arca di Annalisa ODV e Scodinzolando con Flo’ ETS).

Durante le due giornate saranno presenti i volontari delle associazioni coinvolte per sensibilizzare i visitatori sulle necessità dei cuccioli meno fortunati.

“Happy Pets Days nasce dalla volontà di OBI di strutturare e ampliare un’attività che molti nostri negozi già svolgevano localmente”, sottolinea Gabriele Gennai, Country Manager di OBI Italia. “Con questa iniziativa vogliamo creare una rete di solidarietà che coinvolga attivamente i nostri clienti e le associazioni del territorio. Il periodo natalizio è il momento ideale per inaugurare questo nuovo percorso che proseguirà nel 2025 con altri appuntamenti dedicati”.

OBI

OBI è leader di mercato nel settore del Fai-da-te e giardinaggio nei Paesi dell’Europa. Il primo punto vendita aprì in Germania nel 1970, mentre il 1991 vide l’inizio della brillante espansione verso i mercati internazionali. Dopo quasi cinque anni di attività al di fuori dei confini tedeschi, OBI divenne presto l’Azienda leader nel Fai-da-te in molti Paesi Europei. Attualmente il marchio OBI è presente in tutta Europa con oltre 680 puntivendita. Oltre al mercato tedesco con più di 350 negozi, OBI è presente in altri 9 Paesi europei: Bosnia Erzegovina, Italia, Austria, Polonia, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Nel nostro Paese è presente con 56 punti vendita dislocati principalmente nel Centro Nord.

Dal 2017 OBI Italia è un’azienda certificata Top Employers,l’Ente certificatore delle eccellenze HR nel mondo; dal 2018 OBI Italia è anche certificata in ambito sicurezza e ambiente OHSAS 18001 e ISO 14001.

Per ulteriori informazioni:

OBI Italia: ufficio.stampa@obi-italia.it